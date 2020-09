Tragedia de Once: el maquinista admitió que anuló el dispositivo de frenos

El maquinista condenado por la tragedia de Once, Marcos Córdoba, admitió "haber anulado el dispositivo (de freno) del hombre muerto" -uno de los cuatro sistemas de frenado del Ferrocarril Sarmiento-, pero aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni le impidió aplicar los frenos manuales.



Las palabras de Córdoba quedaron asentadas en un informe de los primeros días de este mes elaborado por la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco, en el marco de la sustanciación de un pedido de su defensa para que se le conceda la libertad condicional dado que está por cumplir las dos terceras partes de su condena.



"Yo soy responsable de haber anulado el 'dispositivo de hombre muerto', pero eso no me impidió frenar el tren, yo activé los frenos manuales", declaró Córdoba, según consta en el informe, detalla Télam.



Fuentes judiciales sostuvieron que la defensa del maquinista, a cargo de la abogada Valeria Corbacho, solicitó que se declare la nulidad del informe realizado por Carbia y Blanco por considerar que se excedieron en su contenido, pese a que la conclusión de ese estudio fue a favor del detenido, a quien le pronosticaron una "favorable de integración al medio libre".



Entre las declaraciones que quedaron asentadas en el informe, producto de una charla que las especialistas tuvieron con Córdoba a través de la plataforma virtual Zoom, el maquinista se refirió a su detención: "No sé si es justo o no, yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir".



"Me cargaron culpas de otras personas?también son responsables los empresarios que no habían hecho las inversiones", continuó el maquinista condenado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.



Más allá de la declaración del imputado, la anulación del "freno del hombre muerto" ya había sido contemplada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 cuando dictó la sentencia condenatoria para Córdoba y otros acusados como el empresario Claudio Cirigliano y el exfuncionario Ricardo Jaime.



"Marcos Córdoba violó las reglas de buena conducción ferroviaria (?) al superar los límites de velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como ´de hombre muerto', y al aplicar en forma tardía -y sin los recaudos que ameritaba- un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de ´freno largo´", señalaron entonces los jueces del TOF 2.



En aquel fallo se indicó además que la dimensión de la tragedia no había sido solo por la falta de pericia del conductor sino también por la falta de mantenimiento de los trenes y del sistema ferroviario en general por lo que fueron condenados empresarios y exfuncionarios.



Córdoba está detenido en el penal de Marcos Paz desde el 5 de octubre de 2018 y cumple con una condena a tres años y tres meses de prisión efectiva, que originalmente era de tres años y medio pero fue reducida por la Cámara Federal de Casación Penal.