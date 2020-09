Buscan a un hombre que salió a trabajar y no regresó

Buscan a Juan Eduardo Medina, de 47 años, quien se ausentó de su hogar en La Paz el sábado por la mañana.La última vez que lo vieron fue cuando se iba a trabajar, como todos los días, caminando. Hasta el momento no ha regresado a su hogar. Informaron que no llevaba documentos, iba solo con lo puesto y no presenta problemas de salud.Al momento de salir de su casa vestía remera gris, chaleco de polar celeste, campera azul con rayas verticales blancas, pantalón tipo grafa azul y borcegos negros. Mide 1,80 m., es delgado, tiene pelo corto castaño oscuro.Piden aportar datos a la comisaría más cercana en el caso de tener alguna información sobre su paradero.