Joven fue baleado en el cementerio durante el entierro de víctima de homicidio

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un feroz enfrentamiento ocurrió en el mediodía de este lunes frente al cementerio La Piedad, en Provincias Unidas y 27 de Febrero, de la ciudad de Rosario. Un joven resultó herido de gravedad tras recibir un tiro en la cabeza. Está gravísimo en el Heca. El tiroteo tuvo lugar mientras se realizaba el entierro de Iván Leguizamón, el muchacho asesinado el viernes pasado en Colombres al 1700 en barrio Santa Lucía.



Aparentemente se balearon personas que se desplazaban en distintos vehículos. En ese enfrentamiento fue baleado Leandro Exequiel R. en la pierna derecha y en la cabeza.



Varios vehículos fueron baleados en el marco del enfrentamiento. Uno de ellos es del papá de Iván Leguizamón, el joven asesinado el viernes pasado. "No vi nada. Estuvimos allá al fondo", dijo en De 12 a 14 apuntando con sus dedo índice al cementerio La Piedad por la sepultura.



"Sí escuchamos. No sé nada. Nos hicieron esperar un rato. Nos abrieron la puerta, me subo a la camioneta y tiene un disparo", agregó el papá del joven al que mataron en Colombres al 1700.



La víctima, de 26 años, fue trasladada al Heca en un Volkswagen Fox. Iba a ser enviada a cirugía de forma urgente. (Rosario 3)