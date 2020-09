Video: Asesinaron a una mujer delante de su hijo y le robaron 500.000 pesos

Video: Asesinaron a una mujer en Tucumán y le robaron 500.000 pesos

Ladrones en moto asesinaron a una mujer delante de su hijo y le robaron 500.000 pesos en pleno centro de San Miguel de Tucumán.



Ocurrió el sábado por la noche en la esquina de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, en la capital tucumana, cuando dos delincuentes armados se acercaron al vehículo en el que iba Ana Dominé, de 52 años, con su hijo.



Según el diario La Gaceta, Dominé era dueña de una distribuidora de bebidas y viajaba con un bolso con la recaudación de varios días en la noche del sábado. En un momento del trayecto, su hijo frenó a comprar algo en un kiosco, cuando los delincuentes abordaron la Toyota Hilux del lado del acompañante, donde estaba la víctima.



En el forcejeo, que duró segundos y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, Ana recibió un tiro en la cabeza. Los agresores escaparon hacia Crisóstomo Álvarez, donde un cómplice los esperaba en moto.



Si bien el familiar de la víctima intentó correr a los ladrones, estos ya se habían escapado. De inmediato llevó a su mamá al Hospital Padilla, pero los médicos no pudieron reanimarla. Había perdido mucha sangre tras el impacto en la cabeza.



"Fue una desgracia. Estaba por cruzar la calle y escuché un ruido. Me morí del susto y después quedé totalmente espantada cuando me di cuenta de que le habían pegado un tiro en la cabeza a la señora", señaló una testigo del hecho en declaraciones a La Gaceta.



"Todo fue muy rápido. No podemos creer lo que pasó. Otra vez la vida de una persona se acabó por los delincuentes. Me gustaría preguntar qué hizo el Gobierno con su famosa Ley antimotochorros. ¡Nos están matando todos los días por Dios!", sumó otra mujer que presenció el hecho.



De acuerdo con las imágenes, la jefa de la división Homicidios de la Policía, Juana Estequiño, señaló que tendrían identificado a un posible implicado, que todavía está prófugo.



Los investigadores también intentan determinar si fue un robo al azar o si los venían siguiendo, a sabiendas de que llevaban dinero en efectivo.