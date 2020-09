Un chico apuñaló a un amiguito cerca del corazón tras discutir por una bicicleta

Foto: El chico de 10 años quedó internado en el Hospital Iturraspe. Crédito: El Periódico

Un chico apuñaló a otro, muy cerca del corazón, con un cuchillo de cocina en la ciudad cordobesa de San Francisco. La víctima de la herida tiene 10 años y se recupera en el Hospital Regional Bernardo Iturraspe. El otro chico tiene sólo 9 años.





El drama sucedió el pasado sábado a la noche y el motivo de la discusión y la pelea fue la tenencia de una bicicleta infantil.



"La buena noticia, dentro de todo, es que la criatura que fue herida está estable y se está recuperando. Debe seguir internada, pero su estado está mejorando", comentó una fuente de la Departamental de Policía San Justo al diario La Voz de Córdoba.



El puntazo le dio en la tetilla izquierda y le alcanzó un pulmón. De más está decir que, por su edad, el pequeño agresor es absolutamente inimputable para la ley argentina. La causa recayó en manos de un Juzgado de Menores local.



"El chico ya está con su mamá, ya volvió a casa, nuevamente", indicó una fuente. Por las características del episodio, está claro que tomarán parte técnicos de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).



Discusión, pelea y puntazo



El violento episodio ocurrió el sábado último pasadas las 22 frente a un domicilio del barrio Parque, un sector populoso de aquella ciudad del este cordobés.



Los dos pequeños eran amigos y se vieron envueltos en una discusión infantil por la tenencia de una bicicleta. La disputa fue aumentando, pasó a convertirse en una pelea y uno de los niños, el de 9, se ausentó.



Todo indica que se metió a su casa, de donde salió con un cuchillo de cocina. Sucedió en segundos.



De un solo golpe, el pequeño hirió con un puntazo al otro chico de 10 años. La lesión dio a la altura de la tetilla izquierda, muy cerca del corazón.



Malherido, el pequeño retornó hasta su domicilio, donde comenzaron los gritos y la desesperación.



Una versión señalaba que otros niños habrían participado del episodio. No fue confirmado.



"No fue un juego. Entendemos que hubo una discusión entre dos niños. Y uno de ellos, quizá imitando a un adulto que habrá visto alguna vez, se metió a buscar un cuchillo a la casa, salió y atacó al otro niño", indicó un vocero del caso.



Una patrulla policial acudió al lugar, ante un llamado efectuado a la central de emergencias.



Cuando el primer móvil arribó al domicilio los uniformados se encontraron con que el chico yacía herido en la casa. Junto a su papá, de 39 años, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde se constató presentaba una herida que le había causado una lesión en el pulmón izquierdo. Quedó internado en la terapia infantil de cuidados intensivos.



En la jornada de ayer, se indicó que el cuadro de salud "había mejorado" y que el niño se encontraba estable. De todos modos, permanecía internado y su estado era reservado.



La Policía negó que haya existido una pelea entre ambas familias.



La madre lo llevó a la comisaría



El pequeño de 9 años, autor de la agresión, fue llevado a la comisaría por su madre. La mujer prestó declaración en la Unidad Judicial y, según fuentes, entregó el arma blanca.



Por las características del episodio, todo quedó en manos del Juzgado de Menores de San Francisco, a cargo de su secretario Tomás García.



Inimputable por su edad, el chico volvió esa misma noche a su hogar.



"Todo fue por una bicicleta. La discusión fue por la tenencia de una bici", remarcaron los vecinos a los policías que acudieron al lugar.



Mientras todas las miradas están puestas en la evolución médica del chico herido e internado, no deja de causar conmoción la forma en que el otro chico decidió saldar un problema. "Está claro que lo vio, que lo aprendió, que lo copió. Es una zona complicada donde pasó todo", comentaba una alta fuente del caso.



"El chico se crió en la calle, es parte de un hogar sin demasiada contención. La madre trabaja y está afuera todo el día. El chico anda por la calle y la zona es brava, muy jodida. Todo eso seguramente detonó todo", completó.