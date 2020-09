El resultado de la autopsia despejó dudas sobre el interno muerto en su celda

Policiales Encontraron muerto a un interno de la Unidad Penal de Gualeguaychú

El resultado de la autopsia del interno Alfredo Monzón, de 42 años, arrojó que se trató de una "muerte súbita por causas naturales", según confirmaron fuentes judiciales aMonzón estaba cumpliendo condena por homicidio en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, y falleció en horas de la siesta del miércoles.El hombre fue encontrado tendido en el piso y no presentó signos de violencia, como tampoco su compañero de celda.La Justicia evaluó las cámaras de seguridad del patio de la cárcel que daban a la celda del interno muerto, y según reportó, en las mismas no se divisó nada extraño.Sumado esto a los testimonios, la autopsia y demás pruebas recabadas, todo indicaría que no hubo ningún delito.En la causa intervienen el fiscal Mauricio Guerrero y el juez Ignacio Telenta.