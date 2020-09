En Paraná crecen las consultas para contratar seguros las bicicletas

El aumento en la demanda se dio también a nivel país y hace un mes incluso provocó un desabastecimiento que duró un par de semanas, pero afortunadamente hoy ya no es el caso, aunque hay modelos que siguen sin stock en el mercado local.



Las bicicletas con cuadro de acero se consiguen a partir de los 25.000 pesos, y desde los 30.000 o 32.000 pesos las que tienen cuadro de aluminio y por ende son más livianas, según señaló el vendedor, quien comentó que por las particularidades del terreno en la región, con subidas y bajadas y algún que otro pozo, lo que más busca la gente son bicicletas todo terreno, con freno a disco y rodado 29.



No obstante, esta demanda inusitada trajo a la vez un incremento de los robos de bicicletas, que luego son ofrecidas por redes sociales o algún otro medio, a veces a precios irrisorios. Es uno de los delitos más frecuentes en la zona y muchas veces los damnificados no conservan la factura de compra y es más difícil reclamar el rodado. El comisario inspector Carlos Schmunk, jefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos (PER), advirtió: "En las distintas comisarías se están recibiendo varias denuncias en relación a la sustracción de bicicletas, tanto de adolescentes que salen a pedalear y son abordados por personas que cometen los ilícitos, como también de la sustracción en los domicilios. Se las roban de los patios o de las entradas de las casas, ya que por ahí hay gente que entra dos minutos sin dejarla con alguna medida de seguridad, y en ese breve lapso alguien que pasa aprovecha la situación y se la lleva".



"Se ha incrementado ahora en la misma medida en que aumentaron los hechos delictivos en sí, pero siempre hubo este tipo de hechos", dijo, y mencionó: "Son al azar, no hay un punto determinado de la ciudad donde ocurren con más frecuencia, y además varía el horario de estos asaltos a ciclistas".



Según contó, en la ciudad de Gualeguaychú las bicicletas están patentadas y esto ayuda a identificarlas cuando son robadas: "A través del municipio se instauró eso, que se pagaba una única vez cuando es otorgada y esto ayuda. Porque si bien ahora las bicicletas vienen con un número de cuadro, los ladrones suelen limarlo y además para rastrearlas en la Policía no contamos con una base de datos a la cual recurrir, como pasa con las motos".



Asimismo, indicó que a "las bicis enseguida suelen pintarlas quienes la roban, o le cambian algo en su estética para que no puedan ser identificadas; por eso en las comisarías se pide factura, para poder verificar el número de serie en el cuadro, si no está limado".

Por otra parte, explicó que la gente que está comprando una bicicleta demasiado barata en redes sociales debe sospechar que puede ser robada. "Muchas veces alguien aprovecha el negocio, pero si se la roban o se la reclama el verdadero dueño es muy difícil acreditar la titularidad. Por es eso se aconseja no comprar bicicletas usadas por estos medios, porque eso incrementa además los robos", recomendó Schmunk.



Por su parte, el jefe de la Departamental Paraná de la PER, comisario Raúl Menescardi, sostuvo: "Los robos son más que nada de bicicletas deportivas. Hay robos a través de arrebatos o amenazas hacia el ciclista, y también los que se dan por descuidos de la gente, que las deja sin linga o candado en el cordón de la calle, en las veredas, o en las galerías de su casa. Algunas se logran recuperar y otras no".



Ante este panorama crecieron también las consultas para asegurar este tipo de rodados. Martín Scialocomo es productor de seguros en Paraná y explicó: "Hay dos opciones para asegurar la bicicleta hoy: una es asegurar el rodado solo; y otra es incluirla en una cobertura de combinado familiar, o sea, se hace el seguro de la casa por robo, incendio, rotura de vidrios y además se suma la bicicleta".



A su vez, comentó: "Por lo general se puede asegurar cualquier bicicleta que uno haya comprado y tenga la factura. Porque las bicicletas no se registran, por lo menos hasta ahora en Paraná, y como no tienen tarjeta verde la única justificación de valor de propiedad es la factura de compra. Además, con eso se especifica el valor de mercado de la bicicleta para cotizar el seguro".



La cobertura varía según la contratación, y sobre este punto el productor de seguros subrayó: "Brindan dos o tres coberturas habitualmente, que son robo -en general no cubren hurto-; y junto con el robo pueden sumar responsabilidad civil hasta cierta suma, que es en caso de que alguien choque con su bicicleta a una persona y la lastime; y la tercera puede ser por destrucción total".



Según indicó, de 300 compañías de seguros que hay hoy en el mercado nacional, solo unas 20 ofrecen seguros para bicicleta, y casi todas se comercializan en la capital entrerriana o vía on line. Respecto de los valores, aclaró que se basan en el costo de la bicicleta y sus particularidades. A modo de ejemplo, remarcó: "Si tenés una bicicleta que cuesta 30.000 pesos, el seguro va a valer entre 200 a 300 pesos por mes aproximadamente; no son seguros tan caros para una bicicleta estándar. Para las más costosas obviamente la cuota va a ser otra. Una persona que consultó hace poco tenía una bicicleta de 140.000 pesos y la cuota del seguro era algo de 2.000 pesos por mes".



Scialocomo contó que mucha gente compara el valor del seguro de una bicicleta con lo que cuesta la cobertura para la moto, y en este marco señaló: "El riesgo de robo de una bicicleta es mucho más alto que en el caso de una moto, y tiene que ver con eso".



Por otra parte, indicó que a pesar de que crecieron considerablemente las consultas por este tipo de seguros, "se está moviendo muy de a poco la contratación", y concluyó: "En relación a la cantidad de bicicletas que se están vendiendo, son muy pocas las pólizas para asegurarlas que se piden. Por ahí hay gente que no conoce que existe este tipo de seguro".



