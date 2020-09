Falleció el pequeño que había caído a un pozo: "Era un chico muy alegre"

Policiales Falleció el pequeño que había caído a un pozo donde jugaba

Desde la Policía informaron que el niño tuvo un retroceso en su estado de salud, y pese al esfuerzo de los médicos de Terapia Intensiva del San Roque, dejó de existir por una complicación multiorgánica generada por el principio de asfixia por inmersión.el abuelo del nene."Cuando yo llegaba de trabajar, tipo 16 él me esperaba y me pedía que le convide con mi comida, aunque el ya había almorzado", comentó.Se señaló que el hueco donde cayó dentro de la vivienda en San Benito, era de 50 centímetros de ancho por unos 20 de largo.Sobre el accidente, dijo que "se cayó en un pocito, nunca se arrimaba y el pozo siempre estaba tapado con una chapa. Ese día yo hice un asado, me lleve la chapa y me olvide. Tipo 17 horas íbamos a lavar el auto juntos, sacamos afuera el vehículo y volvimos a entrar a la casa"."Yo fui hasta el patio y cuando volví a la casa, vi que la puerta estaba abierta, ahí la volví a cerrar, para tratar de que Mateo no salga a la calle. Al rato estamos en el patio y el nene estaba jugando al lado mío, en un descuido se fue, pero no me di cuenta, la mamá me preguntó por Mateo y pensé que la había seguido a ella porque estaba haciendo tareas en la casa", explicó.En ese momento "la mamá sale a la puerta para buscarlo y se va para la casa de los primos, porque siempre jugaban, al no encontrarlo, sigue buscando y lo ve en el pozo. No sabemos de qué forma se cayó".Mi nuera "pega un grito y llama al papá de Mateo que es mi hijo y le dice, `el nene se cayó al pozo´, en ese momento yo escuché y rompí una puerta que conecta el patio con la calle. La mamá lo tenía en los brazos y se lo saque para hacerle respiración boca a boca hasta que largo un poco de agua y reaccionó", dijo."Una vecina, que es enfermera se acercó y ella terminó de hacerle los primeros auxilios. En el auto lo llevamos hasta el centro de salud de San Benito. Ahí le dieron oxígeno y lo trasladaron al hospital San Roque, pasó lo que pasó".El abuelo aclaró que "el nene no estaba jugando en el pozo, porque si como hay gente solidaria y buena, también hay personas con malas intenciones que dice que el nene no se lo cuidaba. Mateo acá está protegido"."Mateo peleo por su vida, pero nosotros también peleamos porque se recupere. Lamentablemente no se pudo", finalizó.