Testigo indicó que vio "luces de autos" en zona donde hallaron cuerpo de Facundo

Un trabajador portuario aseguró haber visto luces de tres o cuatro vehículos sospechosos la noche del pasado 11 de agosto en la zona del cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, es decir cuatro días antes del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro, informaron hoy fuentes de la investigación.



Se trata de un trabajador portuario llamado Sergio Paredes, quien ayer declaró por primera vez en el marco del expediente ante Andrés Heim y Horacio Azzolín, dos de los tres fiscales que tienen a su cargo la causa por la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 22 años, cuyo cadáver esqueletizado fue hallado el 15 de agosto último en la zona conocida como Villarino Viejo.



Según las fuentes de la investigación, el testimonio de Paredes "fue breve y concreto" sobre la hora en que vio "entre seis y nueves luces" en la misma zona donde cuatro días más tarde fueron encontrados los restos de Facundo.



De acuerdo a su relato, si bien se hallaba distante de ese lugar, el hombre dijo que se trataban de "luces fuertes de vehículos" y que las mismas permanecieron en la zona "entre 20 y 30 minutos".



Las fuentes aseguraron que Paredes "es un hombre de la zona, que conoce de mareas" y descartó "totalmente" que se tratara de pescadores.

"Nunca había visto luces en esa zona", dijo tajante el trabajador portuario, quien fue llamado a declarar como testigo por los dos nuevos fiscales designados para sumarse a la investigación.



Al respecto, el abogado Leandro Aparicio, uno de los querellantes que representa en la causa a la madre de Facundo, Cristina Castro, dijo a Télam que ese testigo trabaja en una zona llamada "Posta de Inflamables" y que desde allí aseguró que "vio luces que nunca jamás en su vida había visto".



"Dijo que en verano o primavera pueden verse algunas pocas luces cuando se pesca, pero no ahora, en esta época", agregó el letrado.

A su vez, Aparicio adelantó que entre hoy y el viernes están citados a declarar otros testigos cuyas declaraciones "van a permitir acreditar totalmente que la denominada ´testigo H´ fue metida por la ventana por la policía".



Esta testigo es quien sostuvo que llevó en su auto a Facundo desde Teniente Origone hasta el cruce de la ruta nacional 3 y las vías del ferrocarril, donde el joven supuestamente descendió y siguió camino solo, lo cual la querella siempre consideró mentira.



Uno de los testigos previstos para estos días es un hombre de apellido Guette que, según las fuentes, es quien le mencionó a la policía bonaerense que la 'testigo H' había trasladado a Facundo.



También está previsto que declare otro testigo, de apellido Pezzuti, quien le dijo al policía Alberto González que había un chico (supuestamente Facundo) recostado sobre la banquina de la ruta, razón por la cual este efectivo se dirigió al lugar.



Respecto de las testimoniales de la exnovia de Facundo, Daiana González, y de dos amigos de éste que iban a realizarse esta semana, fuentes judiciales dijeron que fueron pospuestas para una fecha a definir. La declaración de la madre Por su parte, Cristina Castro declaró por primera vez en el marco del expediente por la "desaparición forzada seguida de muerte" de su hijo, el cual aún no tiene imputados.



La mujer, quien pidió que no estuviera presente el fiscal federal bahiense Santiago Ulpiano Martínez, que fue el primero de ese fuero designado para el caso, declaró durante cuatro horas en las que hizo un relato pormenorizado sobre lo que ocurrió el 30 de abril pasado, cuando su hijo salió de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro para dirigirse a lo de su exnovia, en Bahía Blanca.



Luego relató los detalles de cuando fue a realizar la denuncia de la desaparición y cuestionó a la justicia ordinaria y a la policía bonaerense por el "deficiente" proceso de investigación y por haber "instalado en todo momento que Facundo estaba vivo", centrando la búsqueda en Bahía Blanca.

En su relato, Cristina dijo haberse sentido "hostigada" y aseguró que la policía buscaba "desestabilizarla emocionalmente", "atemorizarla" y generar "un clima de desconfianza", dijeron las fuentes.



También cuestionó al fiscal Ulpiano Martínez, a quien recusó en dos oportunidades a través de sus abogados (ambas fueron rechazadas por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón) y hasta lo denunció ante la Procuración General de la Nación, y criticó la demora que existió para la realización de decenas de medidas por parte de los investigadores.



Tras la declaración, en una entrevista, Cristina aseguró que los fiscales le "preguntaron absolutamente de todo" y que se sacó un peso de encima.

"Después de cuatro meses de luchar, de vivir tantas cosas, de calvario, creo que hoy me saqué un importante peso de encima. Hablé de todo y me preguntaron absolutamente de todo", dijo la mujer.



Facundo (22) fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando en plena cuarentena por la Covid-19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su exnovia.



En el trayecto fue detenido en, al menos, un control policial por violar el aislamiento, aunque se lo dejó continuar y, según cree su madre, tras ello fue desaparecido por policías bonaerenses que finalmente habrían arrojado sus restos en el cangrejal de General Cerri, en el partido de Villarino, donde fueron hallados.



