Un joven resultó herida de bala durante un tiroteo entre bandas antagónicas

Enfrentamiento armado

Una joven de 19 años resultó herida de gravedad cuando un disparo le rozó la cabeza; ocurrió durante un enfrentamiento armado registrado el domingo por la noche en barrio El Sapito de Concordia.Tras el hecho, ocurrido sobre calle Las Heras y Pasaje Aguilera, familiares de la víctima la trasladaron en un auto particular hasta el Hospital Ramón Carrillo y, desde ahí, debió ser derivada al hospital Delicia Concepción Masvernat para ser examinada con mayor complejidad.En tanto, los policías en el lugar del hecho observaron varias improntas de disparos arma fuego en las casillas de madera ubicadas la parte sur del barrio, sobre el sector de calle Las Heras.Si bien los investigadores entrevistaron a los vecinos de las casillas, no pudieron determinar quiénes fueron los autores del ataque; los habitantes del lugar manifestaron que escucharon varias detonaciones provenientes desde el barrio El Sapito.Al respecto, el jefe de comisaría segunda de Concordia, Eduardo Gamarra, explicó a"Una joven de 19 años estaba en su casa en horas de la noche cuando sintió unos disparos de arma de fuego; de inmediato su pareja alzó a su hija y se resguardaron en el baño pero la muchacha fue a asomarse por la ventana de su casa para ver qué pasaba y en ese momento, mientras se escuchaban más disparos, sintió un dolor en la zona occipital de la cabeza y cuando se tocó tenía mucha sangre".Y continuó: "De inmediato, a la joven la trasladaron en un auto particular al hospital Carrillo, donde se constató que presentaba una escoriación lineal por herida de arma de fuego".El oficial comunicó que se realizaron las pericias en el domicilio de la mujer herida y en los domicilios lindantes, se secuestraron plomos de grueso calibre y se tomaron varios testimonios en el lugar.Gamarra apuntó a "un problema de vieja data en esa zona, que sería un problema entre dos bandas, entre una banda del barrio Sapito y otras personas que viven en la vereda sur de calle Las Heras (barrio José Hernández) donde hay un asentamiento de casillas". No obstante, el funcionario policial aclaró que "anteriormente se realizaron varios megaoperativos en la zona, ya se habían secuestrado armas de fuego".Finalmente, lamentó que "en otros allanamientos no se había conseguido el objetivo". "Esta gente está apañada por otros vecinos y también por gente que no quiere tener problemas y por eso no quieren brindar ninguna información", cerró.