Crimen de adolescente tras una fiesta: Cronología y quién es el acusado

Los vecinos de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez se conmocionaron este lunes con la noticia del femicidio de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años que fue hallada asesinada en una casa de ese distrito. Con carteles y al grito de "¡Justicia por Ludmila!", decenas de personas se movilizaron a la puerta de la seccional policial.Ludmila había asistido a una fiesta con amigos por la noche, y nunca regresó a su casa. Su padre la esperaba para comer un asado, pero al no tener noticias de ella, comenzó la búsqueda que terminó en el escenario menos pensado. El hallazgo de su cadáver.La tía contó la cronología del sucedo., indicó. "Mi hermano la estaba esperando para almorzar. Al no tener noticias de ella, comenzó a preguntarle a cada uno de sus amigos si sabía algo, pero cada uno tenía una versión diferente", dijo.E insistió: "Nosotros, como que se había ido con algún noviecito".Al no tener respuestas sobre el paradero de Ludmila, hizo la denuncia policial.-Crónica-, lamentó. "Era su única hija mujer, a mi hermano le sacaron la vida", cerró.Cristian Jeréz de 19 años es el principal sospechoso del crimen de Ludmila Pretti."En la calle se aprende más que en el colegio", dice la biografía de su cuenta de Facebook. Jerez, tiene más de 3800 amigos en la red social que más utiliza, pero desde que abandonó su casa no volvió a escribir, según publicaEn horas de la tarde del, el fiscal Federico Soñora, a cargo de la investigación, ordenó su detención y la difusión de su imagen para tratar de dar con su paradero. Según fuentes policiales, el acusado alquilaba una de las tres casas que hay en el terreno ubicado sobre la calle Diario La Nación 4038. En ese lugar, los investigadores hallaron el cuerpo sin vida de la muchacha, que estaba en la habitación, entre dos colchones.El sujeto estuvo presente, junto a otros testigos, en la sede de la comisaría 6ª de Moreno, situada en la avenida General San Martín al 7800, en Francisco Álvarez. Incluso, una de sus primas, de 17 años, le preguntó durante el domingo por el paradero de Ludmila, ya que los había visto juntos.César Omar Jerez, de 36 años, tío del sospechoso, lo fue a buscar a la seccional porque los investigadores iban a revisar la vivienda que alquilaba, en Diario La Nación al 4038. Sin embargo, cuando viajaba en un auto rumbo a la casa, el joven se arrojó del coche y escapó a la carrera, en cercanías de la Escuela N° 10, en la calle Nemesio Álvarez.Habitantes de la zona dijeron que Jerez habitualmente amenazaba de muerte a los vecinos por cualquier motivo. Los testimonios hacen suponer que el individuo asesinó a la víctima porque la menor intentó abandonar la casa en la que, aparentemente, se había realizado una fiesta.