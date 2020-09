La perspectiva de género "debería estar desde la formación académica"

"No hay perspectiva de género" en la Justicia, dijo el papá de Micaela García. Néstor "Yuyo" García destacó que la ciudad de Gualeguay está movilizada en función de la noticia, por lo que sus habitantes colocaron "afiches en los negocios diciendo que no lo quieren a Pavón viviendo allí".Emma Clementi- coordinadora de la Asociación de abogadas feministas Entre Ríos."Las declaraciones por parte del papa de Micaela, es algo que compartimos. Tienen que ver con cosas puntuales dentro de los procesos judiciales y administrativos", dijoY agregó que "desde el punto de vista jurídico, la prisión preventiva se procede menara excepcional cuando se configuren dos casos específicos que es la probabilidad de que no se de fuga y el entorpecimiento de un proceso".En ese sentido dijo que "es sumamente excepcional porque la regla general, es que las procesal procesadas lo hagan en libertad", pero aclaró que "nuestro análisis parte de la cuestión política, los jueces emiten decisiones desde un lugar político, no partidario sino de poder"."Los jueces son seres humanos que están formados en nuestra sociedad, que también están atravesados muchas veces por prejuicios y estereotipos. Creemos que la perspectiva debe estar en la magistratura, pero también la formación académica".Al respecto remarcó que "así cuando desarrollemos un rol en la sociedad, tengamos una mirada respetuosa de los derechos de las mujeres y disidencias. Estamos hablando de una muerte cada 30 horas, entonces estas decisiones no pueden esperar".Desde la filial "vamos a comenzar a seguir la aplicación que tiene la ley Micaela, si bien el Estado es el que tiene esa información, hemos visto que la aplicación es desigual".