Femicidio de Julieta Riera: Fiscalía apeló la domiciliaria de Christe

El hecho

La vocal de Juicios y Apelaciones, Dra. Carolina Castagno, hizo lugar de manera parcial al pedido de la defensa de Jorge Julián Christe, imputado por el homicidio agravado de Julieta Riera, y fijó una caución de 500 mil pesos para otorgarle al acusado la prisión domiciliaria con tobillera electrónica por 60 días o hasta la remisión de la causa a juicio.Christe seguirá con prisión preventiva a cumplirse de manera domiciliaria con tobillera electrónica, la cual se cumplirá en un departamento del encartado, situado en el sexto piso de un edificio ubicado sobre Peatonal San Martín al 300, de la capital entrerriana.El imputado todavía permanece detenido en la Unidad Penal de Paraná dado que no abonó la caución impuesta, según pudo saber. Sin embargo, la Fiscalía ya interpuso un recurso en Casación para lograr revertir el beneficio.que el sábado se presentó el recurso de Casación para que sea revisada por el Tribunal la resolución que dictó la vocal en relación a la prisión morigerada del imputado Christe."Sabemos que es posible una resolución de esta naturaleza (la domiciliaria), pero decidimos recurrir la decisión en Casación porque no compartimos el criterio que se dio, no solo por este caso en particular, sino también por los casos futuros, para que este criterio, que no compartimos pero respetamos, no sea aplicado en otros casos", argumentó el fiscal al agregar que "sí el precedente es ese, que quede claro"."En el juicio declararán muchas personas, entre éstas muchas mujeres, por lo cual entendemos que el Estado debe brindar una protección para que quienes vayan a declararlo hagan libres de todo condicionamiento", argumentó el fiscal en relación al eventual juicio por el femicidio de Julieta Riera."La prisión preventiva en el penal sigue siendo la mejor opción en cuanto a la medida de coerción para que la investigación termine desarrollándose de la mejor manera", explicó y dijo tener "esperanza a que se haga lugar al pedido por eso lo promovimos".Cabe recordar que Julieta Riera de 24 años, murió el 30 de abril pasado tras caer desde una altura aproximada de 19 metros, más precisamente, desde el balcón de un departamento que compartía con su novio, Julián Christe, en un edificio ubicado en calle San Martín al 300 de la capital entrerriana.Según la acusación de la fiscalía, Christe, la agredió y luego arrojó desde el balcón. El acusado, por su parte, declaró ante la Justicia que "fue un accidente". También lo ratificó eny en declaraciones al programahabía dicho que "fue un accidente" y sostuvo que "la amaba".