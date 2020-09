"No hay perspectiva de género" en la Justicia, dijo el papá de Micaela García

El padre de Micaela García, la joven violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, aseguró que "no esperaba" la liberación del hombre condenado por el encubrimiento del crimen de su hija y consideró que "no hay perspectiva de género" en ese ámbito.En declaraciones a Radio Provincia, el hombre dijo que es una noticia que lo "sorprendió mucho" y que "no esperaba"."La decisión del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue en los últimos días de julio, cerrar la causa en la provincia. La justicia no nos hizo saber cuál fue la responsabilidad de Pavón en todo esto", dijo Néstor "Yuyo" García.Remarcó que, cuando el tribunal les comunicó esta decisión, pidieron "la elevación a la Corte Suprema de la Nación", pero señaló que "mientras no está resuelta esta instancia le conceden la libertad a Pavón con una fianza de un millón de pesos".García manifestó que, con su familia, ya asumieron "que no hay perspectiva de género en estos ámbitos" y destacó que la ciudad de Gualeguay está movilizada en función de la noticia, por lo que sus habitantes colocaron "afiches en los negocios diciendo que no lo quieren a Pavón viviendo allí".El papá de Micaela recordó, además, que "la declaración de Sebastián Wagner, condenado por el femicidio de Micaela, reconoce la violación pero no el asesinato porque dice que quién la asesinó fue Pavón"."Wagner no es de Gualeguay. Estaba hacía pocos días ahí porque le habían otorgado la condicional y no conocía el lugar, en cambio, Pavón es de ahí y conoce como nadie la zona", apuntó.En cuanto a la implementación de la Ley Micaela en la provincia de Entre Ríos, del hombre sostuvo que "hace varios meses que hay reuniones pero no se avanza en la implementación"."El Estado no termina de hacerse cargo de su responsabilidad y cambiar", agregó en referencia a la normativa sobre la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, sancionada en 2018.Micaela García (21), estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después semienterrado cerca de la ruta nacional 12.De acuerdo con los forenses, la joven fue violada y estrangulada el mismo día en que desapareció.