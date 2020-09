Hallan asesinada a una adolescente de 14 años que había ido a una fiesta

Una adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde ayer fue hallada hoy asesinada en la casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde había ido a una fiesta junto a otros menores de edad, y como principal sospechoso del femicidio buscan a un joven de 19 años, informaron hoy fuentes judiciales.



El cadáver de Ludmila Pretti (14) fue hallado entre dos colchones en la vivienda ubicada en el cruce de las calles Vidt y Ñanduti, de la mencionada localidad del oeste del conurbano, y el informe preliminar del forense que fue a la escena del crimen es que la adolescente fue ahorcada.



De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Leandro Pretti de las últimas horas de su hija, ella se fue de la fiesta efectivamente pero volvió un rato después de que ya se hubiera ido el resto de los invitados. El dueño de la casa se convirtió en el primer sospechoso en la causa, pero está prófugo.



"El que se fugó estuvo hablando conmigo, me miró a los ojos", sostuvo el hombre en diálogo con Semanario Actualidad. Y afirmó: "Se fue a buscar un documento y no volvió nunca más". Un vecino de Pretti, a su lado, agregó otro dato revelador: "El asesino actualizó su estado en las redes. Está en Laferrere".



El joven, que alquilaba la propiedad donde se llevó a cabo la reunión, fue identificado por la policía al igual que todos los que participaron de la fiesta, quienes ya prestaron declaración. El prófugo, sin embargo, hasta el momento no puedo ser localizado.



"Hoy me tocó a mí, espero que no le toque a ninguna familia más", se lamentó Pretti, que pidió justicia por Ludmila y reclamó además contención psicológica para su esposa, que sigue en shock por la noticia.