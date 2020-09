Policiales Falleció una mujer tras caer desde un edificio en Paraná

Una mujer, de más de 40 años, cayó al vacío desde el quinto piso de uno de los edificios del complejo ubicado en calle Ituzaingó y San Martín, de Paraná.Javier Díaz, Jefe de la Comisaria Sexta.El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 de este domingo. "Por orden de la Fiscal que interviene en la causa no se pueden precisar datos, es una situación delicada y de mucho dolor para la familia", comentó.El Jefe de la Comisaria Sexta, indicó que "el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue de Oro Verde para realizarle la autopsia correspondiente".Mientras se esperan los resultados, siguen las tareas investigativas para precisar y tratar de esclarecer las causas de hecho. No obstante, en principio no tomó intervención la División Homicidio, por lo que se estaría ante una situación accidental o de índole particular.