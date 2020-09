La Policía impidió que un grupo de personas ocupe terrenos en Paraná

"Queremos tener un lugar propio"

Momentos de tensión se vivieron en horas de la tarde de este domingo en zona de calle Fraternidad y Trevese, de Paraná.Según se informó, cerca de 40 personas estaban en la zona con palas y machetes. Vecinos denunciaron que "intentaron usurpar terrenos".La Policía de Comisaría 14 y Grupo Especial se hizo presente en el lugar para saber qué era lo que estaba ocurriendo y evitar cualquier tipo de conflicto.Carlos, explicó aque "hay gente con dificultades de tener su propia casa, o no puede pagar alquiler, o vive con sus padres, o vive en casa prestada. Queremos tener un lugar propio. Acá hay un terreno amplio que hace años no lo cuidan, no tiene dueño. Presentamos el planteo de algunos terrenos y empezaron a aparecer papeles. Estamos tratando de ver si los terrenos se pueden apropiar para uno, para nuestro bien, porque lo estamos necesitando"."No han aparecido dueños ni nada. No estamos buscando disturbios, lo único que queremos es un pedazo de tierra para poder vivir. Esta tarde estuvimos viendo que hay terreno para 25 familias", dijo.Comentó que "supuestamente vino un dueño que tiene papeles pero no son definitivos, sino de mantenimiento. Queremos hacer las cosas de la mejor manera. El dueño nos quiso faltar el respeto, así no se puede hablar. Si podríamos hablar con él quizás llegábamos a un acuerdo. La mayoría somos empleados de la construcción, changarines, no llegamos ni a 25 mil pesos como para decir que queremos alquilar. Somos chicos jóvenes, entre 30 y 40 años".Otra mujer, dijo que "se llevaron personas detenidas, pero no sabemos cuál es el problema porque acá nadie vino a armar disputas. Nadie le faltó el respeto a nadie. Venimos por un techo digno. Si hay una justicia que comprueben la verdad, que lo demuestren. Acá nadie viene, nadie limpia. Somos todos del mismo barrio".En tanto, otro joven expresó que "nos vamos a meter igual. A esto nunca lo limpiaron, siempre estuvo así. Ahora aparecen los dueños. Siempre está lleno de ratas, vienen a robar a los vecinos y se meten por ahí. Ahora que la gente se mete porque se necesita, aparece la Policía".