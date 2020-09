Delincuente que golpeó a panadero en asalto está prófugo: "Se nos matan de risa"

Hace un poco más de un mes, La panadería Waly, de larga trayectoria familiar en la zona de calles Liga de los Pueblos Libres y Banda Oriental, en Paraná, fue blanco de los asaltantes. Un malviviente ingresó haciéndose pasar por cliente, y tras reducir a la empleada, pretendió alzarse con la recaudación. El propietario del comercio se trenzó en lucha con el delincuente que, finalmente, logró darse a la fuga.La causa quedó en manos de la Justicia, que determinó que tenía que cumplir prisión domiciliaria, según supo. Actualmente el sujeto está prófugo.Raúl, el panadero, contó que "tuve que ir al oculista. Me dieron el alta, me dijeron que me cuidara un poco. Tengo una molestia adentro del ojo, se ve que lo tendré por un tiempo. Ahora estoy tranquilo. Pero esto es algo que se venía".Al enterarse de que el delincuente que intentó asaltar su comercio está prófugo, opinó que "no sabía pero y sí. Tenemos fiscales, jueces. Tiene ocho causas esta persona, ¿por qué tiene que estar suelto? Puse más seguridad en mi negocio, ¿de qué me sirve? Estos señores no tienen que salir de un día para el otro"."No me preocupa que esté suelto. Esto va a seguir pasando. No me van a intimidar. A mí nadie me avisó sobre esto. Los que trabajamos y pagamos impuestos tenemos que aguantar estas cosas. Las autoridades deben ser más firmes. Si uno les hace daño a ellos se arma. Se nos están matando de risa en la cara", dijo.Aseguró que "yo estoy laburando, no jodo a nadie, me cuesta un Perú lleva esto adelante. Ahora a todo cliente que no es conocido le hago sacar el casco, la máscara, todo para poder ver quién es. Me tengo que poner otra cámara más".