Motociclista arrollado y muerto en Ruta 11: Lo que reveló el sospechoso

Héctor Mateo González, de 19 años y domiciliado en Oro Verde, perdió la vida como consecuencia de un supuesto accidente de tránsito registrado este lunes a la madrugada en la Ruta Provincial 11, en la zona de Colonia Ensayo, departamento Diamante.El joven probaba los arreglos que le había hecho a su moto Honda CG cuando fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga. Como consecuencia del trágico hecho y tras las investigaciones pertinentes, permanece detenido y a disposición de la Fiscalía de Diamante, un hombre de 35 años identificado como Diego Ramírez.el jefe de la comisaría de Oro Verde, Sebastián Villamonte."En virtud de esos datos y dado el sistema de cámaras de videovigilancia de Oro Verde y localidades cercanas se hizo una minuciosa búsqueda en los registros fílmicos para obtener imágenes en las que se localizó un vehículo con daños que aparentemente podrían haber sido ocasionados a raíz de este accidente", detalló el comisario al recordar que "comenzó la búsqueda del rodado hasta que a las 7.30hs fue localizado un vehículo con las características brindadas y a la persona que lo conducía"."El vehículo fue hallado estacionado en un terreno baldío, no estaba escondido", aseguró Villamonte y reveló queEl comisario confirmó que González y Ramírez "son oriundos de Oro Verde" pero no pudo asegurar si ambos se conocían o no.Consultado al funcionario policial por los presuntos motivos que pudieron haber desencadenado el fatal siniestro vial, éste comentó que "la ruta 11 está muy demarcada, la visibilidad era buena y solo vale destacar que era de noche, pero no había nada que obstaculizara la ruta". (Elonce)