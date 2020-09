Resuelven elevación a juicio de primera causa que tramitará con Jurado popular

Se realiza esta mañana, en los Tribunales de Paraná, la audiencia de elevación a juicio de una causa por, es acusado por su ex pareja.Según pudo saber, a la que se le dará el trámite en los términos previstos en la ley 10.746 deSe trata de un tremendo hecho que ocurrió en la localidad de María Grande, en enero pasado. Según pudo conocer, irrumpió en el domicilio de la mujer, la agredió e intentó asesinarla, pero la víctima logró escapar de la vivienda.Durante la audiencia que se realiza en Tribunales, no se ofrecen pruebas, sino que la jueza decide si eleva o no la causa a juicio y otro vocal del Tribunal de Juicio, que será sorteado, será quien conducirá oportunamente la audiencia de admisión de evidencias, la selección de jurados y el debate oral, explicaron fuentes tribunalicias.La audiencia será presidida por la jueza de Garantías Elisa Zilli; el Ministerio Público Fiscal estará representando por las fiscales Ileana Viviani y Matilde Federik; Laura Mendoza lo hará por el Ministerio Pupilar; mientras que los abogados Diego Gastaldi y Miguel Cullen, ejercerán la defensa técnica del acusado.