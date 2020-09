Domiciliaria para Christe: "La decisión nos sorprendió mucho", dijo la querella

Caución de 500.000 pesos y tobillera

Cómo sigue la investigación

Sobre el crimen

Tras conocerse que la vocal de Juicios y Apelaciones Número 1, Carolina Castagno, hizo lugar de manera parcial al pedido de la defensa de Jorge Julián Christe, imputado por el homicidio agravado de Julieta Riera y fijó una caución de 500 mil pesos para otorgarle al acusado la prisión domiciliaria con tobillera electrónica por 60 días o hasta la remisión de la causa a juicio. La abogada querellante dijo ante Elonce TV que "no estamos para nada de acuerdo".que "soy muy respetuosa de las decisiones de la justicia, pese a que no estoy para nada de acuerdo, diferimos sobre que no existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Esa fue la base sobre la cual la jueza resolvió otorgar la prisión preventiva a Christe"."La decisión nos sorprendió y mucho, porque el planteo de la defensa fue revisado por numerosas instancias superiores y si bien la jueza fundamenta su decisión en un voto del Dr. Perotti, un vocal que integra la Cámara de Casación Penal, quien sostuvo en su momento que para prorrogar la prisión preventiva las partes acusadoras deberíamos arrimar nuevos elementos", señaló.Y remarcó: "En este caso estamos en una meseta, no se produjeron elementos sustanciales que permitan tener una mirada diferente a la que se tuvo 60 días atrás"."Para nada entendemos que el plazo es excesivo, nuestro código permite hasta 18 meses de privación de la libertad", argumentó."Se decidió que Christe egrese de la Unidad Penal con la colocación de un dispositivo de tobillera electrónica y se le ha puesto una caución de 500.000pesos, que siempre afirmamos que tiene recursos económicos a pesar de no tener trabajo".Respecto a la tobillera electrónica señaló: "tuve intervención en numerosos casos penales, en los cuales muchos defendidos tuvieron que esperar hasta un mes para poder contar con un dispositivo electrónico. Si no se distingue entre acusados ricos y pobres entiendo que el señor Christe debería esperar su turno para obtener el dispositivo electrónico"."Si bien no estamos de acuerdo con la decisión no vamos a apelar porque sería un dispendio, ya que fueron numerosas audiencias para discutir la privación de la libertad", aseguró."Estoy consternada, la idea es avanzar rápidamente con la investigación penal y que se le pueda dar un cierre definitivo y podamos arribar a la discusión de lo que es el fondo de la cuestión", explicó."No tengo dudas de que Christe deberá responder de lo que se le está acusando, el homicidio agravado en perjuicio de Julieta", declaróY refirió: "Esperamos que no entorpezca la investigación, de igual modo dudamos esto, porque su sola presencia fuera del penal va a generar una perturbación en familiares de Julieta y mujeres en general".Cabe recordar que Julieta Riera de 24 años, murió el 30 de abril pasado tras caer desde una altura aproximada de 19 metros, más precisamente, desde el balcón de un departamento que compartía con su novio, Julián Christe, en un edificio ubicado en calle San Martín al 300 de la capital entrerriana.Según la acusación de la fiscalía, Christe, la agredió y luego arrojó desde el balcón. El acusado, por su parte, declaró ante la Justicia que "fue un accidente".