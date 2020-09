Tiene 93 años, la estafaron telefónicamente y se descompensó al conocer el ardid

Su hija, Elba, relató aque están "muy sensibles y tristes" producto del repudiable hecho., que nosotros lo íbamos a mandar a buscar. Ella cuenta que tardó en aceptarlo, pero que la voz era tan parecida a la mía, que terminó creyendo", comenzó a detallar aTambién mencionó que "".El hecho ocurrió. "Ella salió a caminar una vuelta cortita, con su bastón; mucho no puede andar; al volver, la llamaron. La retuvieron telefónicamente cerca de media hora para poder convencerla. Evidentemente alguien la entregó, la estaban observando. Siempre le pedimos que no salga sola, ella tiene compañía, pero a veces es difícil manejar estas situaciones", contó.Los delincuentes "le dictaban números y nombres y ella anotaba y anotaba. Tengo el papel escrito con todo lo que escribió", aseveró la hija de Inés.De la misma manera, rememoró que ese día en que ocurrieron los hechos,La mujer de 93 años "Me di cuenta que se había descompuesto. Gracias a Dios tenemos gente cerca de su casa, que es muy servicial que enseguida fue y llamó al médico, porque yo vivo más lejos. Fue tremendo", expresó.Elba, la hija de la mujer estafada estimó que "lo que hay que hacer es cortar la comunicación. Hacerle entender esto a sus padres. A los abuelos les digo, corten cuando comienzan con sospechas, no se dejen embaucar. No sé cómo una mujer, que es la que llamó, puede hacer una cosa así con una mujer de 93 años".Según se indicó a, tras los hechos allanaron una vivienda, secuestraron una moto y vestimenta de los delincuentes. Fueron captados por las cámaras de seguridad. Hay tres personas individualizadas y supeditadas a la causa: dos masculinos que cometieron el hecho y una mujer que hizo 'la inteligencia' del hecho". No hay detenidos.