Labrarán actas a familias que circulen en auto: Cuántos pueden ir por vehículo

Comenzaron este lunes en Paraná los controles policiales tendientes a disminuir la circulación de vehículos y personas, dado que la ciudad y su área metropolitana, junto a Gualeguaychú, fueron declaradas en aislamiento social, preventivo y obligatorio en fase 3, hasta el 13 de septiembre inclusive.para explicarle a conductores, motociclistas y peatones cuáles son las nuevas normativas, porque hay quienes aún no las conocen, pero", explicó ael jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi."Tratamos de evitar también que no salga toda la familia a hacer compras, pedimos que lo haga un solo integrante de la familia", reiteró.Consultado respecto a la, éste aclaró que; peroporque no deben ir todos juntos por ejemplo a hacer las compras".que incumplan con la normativa, éste comentó que"A estas personas se las citará desde el Juzgado Federal y será ahí donde se analizarán los motivos o circunstancias de cada caso particular, sí cuentan con argumentos válidos para hace frente a la infracción", indicó el comisario.