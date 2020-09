Quiso escapar de un control, fue perseguido y detenido

Desde el inicio de la cuarentena que el foco de atención en Concepción del Uruguay está puesto en los principales accesos a la ciudad, donde agentes de la policía de Entre Ríos y de Guardia Urbana Municipal montaron dos controles para tratar de impedir la circulación de vehículos que no cuenten con el aval necesario para circular en medio de la actual crisis sanitaria.



Durante la mañana de este lunes; personal policial y de guardia urbana debieron intervenir en una persecución de un vehículo que pretendió esquivar el retén de seguridad y emprendió una veloz fuga que terminó cuando un patrullero dio alcance al auto que pretendía huir.



Detalles del hecho

Cerca de las 10:30 horas de ayer, personal de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo una persecución sobre el acceso sur a Concepción del Uruguay.



El conductor de un automóvil Fiat Duna, "habría tomado la decisión temeraria de fugarse del puesto de control policial colocado sobre Juan José Bruno", por lo que fue interceptado por un móvil de la fuerza de seguridad provincial en la intersección del ingreso y la calle 26 del Oeste. Una vez retenido, los uniformados y personal municipal procedieron a la correcta identificación.



En el hecho intervino personal de la comisaría segunda de la Policía de Entre Ríos y de la guardia Urbana de la Municipalidad.



El conductor del vehículo no contaba con la documentación necesaria para entrar y salir de la ciudad, por lo cual tomó la determinación de ingresar a la ciudad de manera violenta y sin ser sometidos al control rutinario. Desde el inicio de la pandemia, para ingresar a la ciudad se requiere documentación que acredite ser ciudadano local y no tener fiebre.

Fuente: Diario La Calle