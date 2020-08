Mujer denunció que fue golpeada por sujetos que quieren quedarse con su casa

Carina Pavón, vive en barrio San Agustín de la ciudad de Paraná y el pasado viernes sufrió el incendio "intencional" de su vivienda ubicada en calle Acebal.



Este lunes, la mujer que se dedica a la peluquería, denunció que sufrió una feroz golpiza de parte de tres personas, un hombre y dos mujeres, que tienen como objetivo apropiarse de su vivienda.



"Estaba en la librería y vino el hombre de atrás, me empezó a agarrar de los pelos y a pegar, me intento defender y me empezaron a golpear dos personas más, que eran mujeres", indicó Carina a Elonce TV. Tras ello, explicó que estos individuos, "son vecinos, se la dan de parientes pero no son nada. Ellos amenazan con matarme porque quieren quedarse con la casa y por más que los detengan van a tratar de cumplir sus amenazas porque ellos quieren mi casa", insistió.



"Estoy tratando de salir adelante pero esta gente no para, a pesar de que tengo dos medidas de restricciones, estoy esperando que se haga justicia porque tengo un montón de denuncias y no se hace nada. En las dos restricciones que salieron, (el hombre que le pegó), ya tiene siete violaciones a la medida", dijo finalmente la damnificada.