Apuñaló 18 veces a su expareja frente a sus hijos: "Por favor, no mates a mamá"

Un salvaje intento de femicidio ocurrió este viernes en la localidad bonaerense de Ezeiza, cuando un hombre irrumpió en la casa de su expareja y la apuñaló 18 veces delante de los hijos que ambos tenían en común, de 4 y 8 años. La víctima, Débora Acevedo, tiene un pulmón perforado por la agresión y pelea por su vida en la cama de un hospital.Un llamado al 911 llevó a la policía a la casa ubicada sobre la calle Rawson cerca de las 7, donde encontraron la sangrienta escena. La joven atacada, de 26 años, tenía heridas de arma blanca en la cabeza, la cara y el tórax, y su exnovio, Federico Vega, intentó suicidarse tras el ataque y se encontraba herido en el piso a pocos metros de ella."Entró a su casa rompiendo la ventana y la atacó directamente, sus hijos le gritaban 'por favor papi, no mates a mamá", contó una amiga de la joven en su perfil de Facebook junto a las dolorosas imágenes de Débora tras sobrevivir el intento de homicidio. "Le perforó un pulmón, 18 puñaladas delante de sus hijos, ahora ella está con oxígeno porque no puede respirar por sí sola", añadió.De acuerdo a la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores hasta el momento, Vega atacó a su ex y después se encerró en el baño de la casa, donde se autoprovocó lesiones en el pecho y el abdomen. Al igual que su víctima, el hombre fue trasladado al hospital de Ezeiza y recibió el alta después de ser intervenido quirúrgicamente, indicó Télam."Dos criaturas quedaron con el trauma de ver como su papá intentaba matar a su mamá", se lamentó la amiga de Débora en las redes, y exigió: "Quiero justicia por mi amiga!! Justicia por sus hijos".La causa fue caratulada como "tentativa de femicidio y tentativa de suicidio" y es investigada por la fiscal María Lorena González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Delitos sexuales, conexas a la Trata de Personas y Violencia de género y familiar, descentralizada en Ezeiza.