Nueva juntada en Paraná: Ronda de vehículos y música a alto volumen en un loteo

Una segunda "juntada" en un lugar cercano

Hasta cinco llamados diarios por reuniones sociales

"El sábado por la noche concurrimos a una reunión social que no estaba autorizada en López Jordán al final; había una cantidad de vehículos estacionados sobre calles Nux y López Jordán, y se escuchaba música y risas de jóvenes provenientes de la zona de montes de la barranca del río Paraná porque hay una zona desmontada y otra de mayor vegetación", explicó ala jefa de la comisaría decimocuarta, Nora Pérez.Y continuó: "Ingresamos por unos senderitos a la zona de montes y hallamos un grupo grande jóvenes; había botellas de bebidas vacías, una conservadora con más bebidas y un parlante portátil".Según rememoró Pérez, "se llamó a personal municipal para que chequeara la documentación de los vehículos y lamentablemente en ese momento no disponían de pipetas para realizar los controles de alcoholemia, quizás porque habían realizado operativos en la zona del Parque"."Se secuestraron tres vehículos por falta de documentación, el médico policial concurrió al lugar por ser tanta cantidad de personas y efectivos de Criminalística fotografió la zona y los vehículos", comunicó."Se molestaron porque les suspendimos la fiesta", reconoció Pérez tras la intervención del personal policial en la juntada. "Más de uno arremetió contra nosotros en forma verbal por el hecho de que querían continuar con el evento y más aún cuando se les secuestró el equipo de música y la bebida", recordó al remarcar: "Se hizo lo que se tenía que hacer"."Lamentablemente, los jóvenes se creen inmunes al virus; situación que no es así porque si bien les puede tocar más leve, lo trasmiten a sus familiares porque seguramente tienen personas de riesgo entre sus allegados", estimó.En relación a una segunda intervención policial registrada el domingo cerca de las 19.30hs en calles Fraternidad y López Jordán, Pérez comunicó que "diez jóvenes se habían agrupado en un loteo cercano y habían hecho una ronda de vehículos con música a alto volumen; estaban sin las medidas de protección e ingiriendo bebidas alcohólicas"."Se los notificó, se llamó a Tránsito y se trasladó uno de los vehículos, además de informarse a la superioridad", indicó en relación a la actuación policial y policial al que caratuló como "un fin de semana movido"."Eran jóvenes de más de 20 años que habían malinterpretado la normativa; argumentaban que porque estaban en un espacio público sí se podían reunir, y no es así porque ya sea espacio público o el domicilio particular de cada uno, las reuniones sociales, hasta anoche, estaban prohibidas", sentenció.Punto aparte, la comisario comentó que a la dependencia policial, "los vecinos llaman por música a alto volumen y para que se constate si hay algún tipo de reunión"."Recibimos hasta cuatro o cinco llamados diarios para constatar y muchas veces son reuniones familiares de hasta cinco personas en las que se los insta que se cesen con el encuentro y se notifica al dueño de casa", reconoció Pérez al diferenciar: "Habitualmente, de las reuniones familiares se re tiran y no ponen mayores impedimentos. Pero el mayor problema está en los jóvenes que no entienden la gravedad de la situación y pretenden continuar con algo que no pueden".