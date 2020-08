Cartel en la casa del médico: Identificaron al autor y le impusieron restricción

Sociedad El cartel que vecinos dejaron en la casa del director de un hospital entrerriano

La semana pasada, se dio a conocer que vecinos de la localidad de La Paz, habrían colgado un cartel frente al domicilio del doctor Darío Engelman, director del hospital "9 de Julio" y quien además, está al frente del COES de esa ciudad entrerriana."Andate de acá, no te queremos en el barrio, nos vas a contagiar con Covid 19", señalaba el cartel que colocaron en el domicilio del médico.Al dialogar con Elonce TV, el profesional contó que "lamentablemente, el domingo a la noche (23 de agosto), llegaba a casa con la familia, y en esos momentos, mis niños encontraron un cartel en la puerta donde un supuesto vecino, pedía que me retirara del barrio por la posibilidad de contagiar a los demás con coronavirus", explicó.Asimismo, el médico sostuvo que el hecho no le inquietaba mucho por él, sino que "me preocupa más la persona que lo hizo, no solamente por el cartel, sino porque todavía hay gente que no entiende nada", resaltó.A una semana del repudiable hecho, trascendió que tras la denuncia del médico, la policía de La Paz, logró identificar al autor del cartel discriminatorio contra el director del Hospital.División investigaciones en torno a la denuncia radicada el 25 de agosto, por el Director del Hospital 9 de Julio de esta ciudad, Darío Engelmann quien sufrió un escrache en su domicilio. Se logró identificar al autor, informaron fuentes policialesEn tal sentido, los efectivos de la División Investigaciones, se constituyeron en el lugar del hecho, pudiendo corroborar la existencia de cámaras de seguridad en la zona, situación por la cual procedieron al levantamiento de las filmaciones y visualización de las mismas, indicóDe esa manera, se pudo identificar al individuo que dejó el cartel en la casa del doctor Engelman. Posteriormente, los uniformados, comunicaron la novedad al agente Fiscal en turno, Dr. Facundo Barboza.El fiscal, solicitó medidas específicas para recolectar elementos probatorios para el total esclarecimiento del caso investigado. Por ello, el funcionario judicial iba a disponer medias restrictivas al respecto, entre ellas, que la persona identificada no se acerque al denunciante, a su familia o al domicilio del doctor. Fuente: (Infopaer)