Tomó alcohol puro con su hermano, se quedaron dormidos y lo hallaron muerto

Un joven asmático fue hallado muerto en una casa en Santa Elena. Así lo informaron, Edgardo Corona, jefe de la Departamental La Paz de Policía, y Javier Damiani, director del Hospital de dicha ciudad, a donde el joven ingresó fallecido. Su hermano quedó internado.



Durante la madrugada del domingo "se recibió un llamado a la Comisaría local. Habían estado en la casa tomando con el hermano. Los trasladaron al hospital y ahí determinaron que el joven de 19 años, de apellido Mendoza, falleció porque era asmático, a causa de su patología", informó Corona.



Por su parte, Damiani indicó que al fallecido no se le practicó la muestra por Covid-19. "No había nada que indicara un hisopado posmortem. No era sospechoso, no tenía síntomas compatibles ni era contacto estrecho", sostuvo.



El director del nosocomio señaló además que el joven "falleció en su casa" mientras que "hay un hermano internado en el hospital recuperándose, que no ingresó para nada bien pero después fue mejorando", quien también es asmático.



Acerca de la causa de muerte de Mendoza, Damini indicó: "No se sabe si se broncoaspiró, porque como tomaban alcohol puro, entonces es complicada la situación".



"Tomaban alcohol puro y se ve que con el frío, a lo mejor desnutrido y con algún otro problema, se produjo el deceso. Se han quedado dormidos y con el alcohol se deprime el sistema cardiovascular, se debe haber broncosapirado", explicó.



"Estimo que por ser una muerte dudosa, porque lo encontraron muerto, tienen que hacerle una autopsia y ahí se sabrá bien la causa de deceso, judicialmente", dijo.



Los hermanos "no ingresaron por Covid sino por cómo los encontraron, con ingesta de alcohol puro, uno muerto y el otro que ni se había enterado que el hermano estaba fallecido", aclaró el director, quien señaló que tomó contacto con esta situación a la distancia, dado que no estuvo en el hospital, consigna La Sexta.