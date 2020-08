Denunció que narcos roban y queman casas: Apuntó contra el fiscal y un comisario

Un vecino de la zona de calle Miguel David y las vías denunció aque una organización narco integrada por "un grupito de 15 gurises" tiene en vilo a toda la zona."Me robaron todo y prendieron fuego la casa; a otro vecino también le quemaron la casa y se la sacaron. Es un grupito de gurises que vende droga y cree dueño del barrio porque el que no le guarda las cosas o no se somete a ellos, le quitan la casa o alguna maldad te hacen", denunció el vecino que prefirió no mostrar su rostro para evitar represalias.

"Me prenden fuego la casa, me roban y el fiscal los larga"

Denuncia "complicidad policial"

El "consejo" del fiscal

Interrogantes

El hombre, que es padre de diez hijos y abuelo de tres nietos, aseguró que se quedó "sin nada" tras el atentado."Ellos se van quedando con más de nueve casas de los vecinos", advirtió el damnificado.En la oportunidad, el hombre denunció que "la organización narco de 15 gurises cuenta con el apoyo del subjefe Pérez de la comisaría décima; dicen que tiene él un parentesco con la madre de uno de los tranza que vende droga"."La Policía los detuvo y los dejó ir en tres motos, una patrulla quedó de custodia pero después, no sabemos cómo, regresaron y prendieron fuego todo", evidenció el vecino al remarcar que "nueve familias quedaron sin casa y somos otros cuatro los que estamos amenazados".Y continuó: "La noche anterior a la que me robaron, los habían detenido con droga y armas, pero el fiscal Wasinger los largó porque supuestamente el día del allanamiento les secuestraron unas balas, que no era nada importante"."La noche que me robaron, la Policía me sacó a mi hija, me golpearon, fui preso y el fiscal dijo que hizo una excepción conmigo al largarme, como si yo tuviera que agradecer que robaron, prendieron fuego mi casa y quedó sin nada", reprochó."El fiscal me dice que me quede en paz y tranquilo pero ellos están comiendo asado y armados, ni una patrulla, y yo ya perdí mi trabajo, mi casa.. Qué más quiere el fiscal Wasinger", se preguntó."Somos diez familias las que estamos a punto de perder nuestras casas y el fiscal no nos atendió, nos dijo que bastaba con que declarara sólo uno; siendo que otro de los vecinos no pude salir a trabajar porque está amenazado", remarcó."¿Por qué el fiscal los largó después del allanamiento, siendo que al día siguiente le gatillaron a una mujer que iba con su criatura; y la denuncia estaba hecha".¿Por qué el fiscal no hace su trabajo? ¿Por qué no están detenidos siendo que cometieron un Robo calificado y una Tentativa de homicidio después que hubo una balacera en la que casi nos matan y cuando la Policía entró, también los recibieron a balazos?¿Tenemos que esperar a que maten a alguien si nos tiran? ¿Tengo que esperar que me maten a un familiar si nos amenazan con armas cuando pasan?", evidenció el damnificado.