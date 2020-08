Estafas con excusa del ATP: Aconsejan no ir al cajero para recibir instrucciones

Ir al cajero para recibir instrucciones: Es una estafa

Desentramando las mentiras de "Varela"

dice el mensaje con voz fuerte y clara que, del otro lado de un número telefónico privado, le llegó a un entrerriano.La conversación tuvo lugar este jueves por la tarde. De un lado del teléfono había un hombre que se presentó como. Del otro, un ciudadano de Concordia que previamente había recibido un WhatsApp cuyo ícono dice "Mi ANSES" y cuyo nombre visible es "#PRESIDENCIA DE LA NACION#" (sic).El mensaje de texto, previo a la llamada decía: "Hola buenas tarde.." (sic) y fue el mismo número que, vía WhatsApp intentó comunicarse hasta que finalmente lo hizo con una llamada convencional. "Te vamos a acreditar eso, por eso te estamos llamando. Por orden de la Presidencia de la Nación", remarcó el supuesto Varela. "Lo que pasa es que tu PYME, tu empresa, tu fábrica donde trabajás solicitó este bono al Estado", señaló.Consultado por cuál había sido la empresa o empleador que había hecho tal solicitud al Estado, la respuesta fue la siguiente: "Por medidas de seguridad, esto lo manda directamente un contador no directamente una CRT. ¿Me entendés. Me entiende señor? Esto se le va a acreditar en el día de la fecha. No estoy para obligarlo ni convencerlo".La institución de Concordia, en la que trabaja el que advirtió del engaño, emitió un comunicado a sus empleados., advirtieron.Hasta ahí un minuto exacto del diálogo telefónico. No es necesario escuchar más para tener en claro que se estaba cometiendo una estafa., reflexionó auna fuente confiable de ANSES Concordia, consultada al respecto.El mensaje para el que eventualmente reciba una llamada de tales características es el siguiente:¿La razón? El que te habla empezará a dialogar, te llevará por distintos pasos y gestiones en el cajero hasta que, cuando estás agotado, con ganas de concluir todo,. Conclusión: la estafa se concretó.Regresando a la comunicación con el "doctor Varela" hay otro tramo interesante que ayuda a estar atentos. "Se te va a acreditar a vos, en la Red Link, donde vos cobrás el sueldo. El cajero automático te va a expedir un ticket que te va a estar diciendo: ATP, 50% de tu sueldo. Va a quedar configurado en los sistemas que el Estado te acreditó el 50% de tu sueldo", detalló.Por qué el empleador no le avisó a su personal de tal gestión, fue la duda que tuvo el que estuvo a punto de ser engañado. Eso le preguntó al estafador, que respondió así: "lo que puede pasar es que esto lo hayan digitado hace tiempo por el tema de la pandemia. Como están colapsados los sistemas, estamos trabajando de esta forma".¿A dónde enviar el mensaje? A ese número del que se habían intentado comunicar por WhatsApp en el inicio del intento de estafa. Pero la respuesta es más estrafalaria aún: "Viste el módem que te figura de ANSES, que te estuvo mandando mensajes las operadoras, ahí mandá la palabra consulta y te hacemos el operativo. ¿Le parece? Retirás el comprobante de que el Estado te acreditó el bono".Lo contado hasta aquí sirva de testimonio, en primera persona, de lo que está realizándose por estas horas en Concordia y, presumiblemente, en otras ciudades del país.