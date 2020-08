Micaela García: Carubia defendió la excarcelación de Pavón

El vocal e integrante de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Daniel Carubia, explicó porque junto a su par, Miguel Ángel Giorgio, dispusieron la excarcelación de Néstor Pavón, condenado en primera instancia por el encubrimiento de la violación y femicidio de Micaela García, una sentencia que generó el rechazo de diversos sectores, entre ellos el de los padres de la víctima.El magistrado dijo que "esperaba ser objeto de críticas", y reveló que previo a dictarse la resolución "hubo presiones desde las redes sociales previas a la sentencia. Son cosas con las que tenemos que saber lidiar los jueces. Y a veces no es nada fácil, uno forma parte de la misma comunidad y hay situaciones muy dolorosas, como esta. La misma comunidad va a experimentar cuán difícil es decidir cuándo le toque participar de los juicios por jurado"., el juez aseguró que en recibir a los padres de Micaela García, pero que esa solicitud no se ha producido. "No lo han pedido. De hecho, el papá de Micaela García tiene mi número de celular y en su momento hemos estado en contacto y volveremos a estarlo si él lo necesita", aclaró.En otro pasaje de la entrevista, el expresidente del STJ fundamentó la excarcelación de Pavón, pero además explicó los alcances de la prisión preventiva. Sobre los objetivos de esta figura jurídica, señaló: "Que el imputado no obstaculice la investigación y que esté presente, que no se vaya a escapar. Esas son las dos razones por las que se puede privar de la libertad a una persona sin sentencia firme".Sobre la situación de Pavón, que actualmente sigue preso porque debe cumplir una caución de 1 millón de pesos sostuvo: "Si él hubiera estado cumpliendo condena, estaría próximo a beneficiarse con el estatuto de la libertad condicional. Pero en la actual situación, con preventiva, no tiene los beneficios de la progresividad de la condena, de ir avanzando en las distintas fases. Es como un muerto civil la situación de quien está en prisión preventiva. Está preso, pero a su vez no tiene ningún derecho penitenciario".El magistrado planteó objeciones a la acusación realizada contra Pavón en la etapa de juicio. "El fiscal acusó a Pavón de encubrimiento, por lo que pidió la condena de 5 años, y, alternativamente, lo acusó también de coautoría del femicidio y pidió la perpetua. El tribunal de Gualeguay, en una sentencia muy seria, con un análisis de la prueba impecable, descartó la coautoría y lo condenó por encubrimiento, tal como lo pidió el Fiscal", dijo.(Uno)