Se incendió vivienda en Paraná: Se trabaja para establecer el origen del fuego

Durante la noche de este viernes, se produjo un incendio en calle Valentín Denis de la ciudad de Paraná. En el lugar trabajaron personal de Comisaria Quinta y una dotación de Bomberos Zapadores."Fuimos comisionados por División 911, ante el llamado de alerta de un civil. Que informaba sobre el incendio en una vivienda", expresó a, Cecilia Galeano, jefa de Comisaria Quinta."Una vez que personal policial llegó al lugar, corroboró que la misma estaba prendida fuego. En el domicilio no había moradores, pero la dueña del lugar ya fue informada. Vivía junto a sus hijos y ya están al resguardo", dijo.Y agregó que "se están realizando las pericias para establecer las causas que ocasionaron el incendio. La Fiscalía ya fue informada de lo sucedido, y queda hablar con la dueña de la vivienda para ver que pudo haber pasado".Sobre el fuego que se produjo, comentó que "las llamas eran altas, pero el techo es de chapa, y para que se no vuelven habían colocado cubiertas de un vehículo. Eso hizo que se complique la situación para sofocar el incendio".Al finalizar, aclaró que "es una zona tranquila y hasta el momento no había tenidos hechos similares. Los vecinos colaboraron.