Christe seguirá en la cárcel 60 días o hasta la audiencia de remisión a juicio

45 y 60 días de prórroga

Preventiva domiciliaria

El caso

El juez de Garantías Mauricio Mayer quiso comunicar su decisión después de las 11.30 de la mañana de este viernes pero la conexión a internet falló y la resolución sobre el planteo se conoció recién después de las 13. Mayer marcó que la causa está signada por "una cuestión especial", porque este caso está enmarcado en tratado internacional de Belem Do Pará, incorporado en la Constitución Nacional."La Fiscalía sostiene que esta medida es legal e insta la necesidad de la prórroga. La defensa controvierte esa posición aduciendo la duración y necesidad de la medida. El mérito de la medida ha sido discutido en sucesivas audiencias. Estamos transitando una pandemia, eso menguó la velocidad de tramitación de todos los procesos penales, de toda la justicia. Aun así estamos antes de los 120 días del inicio de la medida cautelar. No estamos en una medida que ha sido prorrogada de modo irrazonable. Si ponemos en relación la pena en expectativa y la medida cautelar, se está respetando la proporcionalidad", argumentó Meyer.Dijo que la medida respetó a "pie y juntillas" la legalidad. "Entiendo que los riesgos procesales de fuga se sobredimensionaron en cuanto a datos concretos u obstaculización de justicia sigue presente, por los motivos que ya realicé hace 60 días. Estamos frente a un proceso dinámico y las medidas son contingentes y previsionales. Estamos en un terreno que tenemos que evaluar con qué elementos contamos para predecir el futuro. Eso debe traspasar la razonabilidad. En este caso no hay una medida que sea susceptible de adoptarse y cubra pronóstico de riesgo procesal. En la experiencia que tengo, hay situaciones de riesgo más concreto. En este caso hablamos de un riesgo real que se frustre la realización de un juicio. La gravedad del hecho conectada a otros elementos son fundamento suficiente de esta medida", manifestó.Señaló que "Christe es una persona con suficientes recursos simbólicos y materiales como para profugarse". "No es un argumento dogmático sino se debe extraer y aplicar en base a reglas de la historia, la lógica y la psicología", valoró."¿Se debe permitir en una resolución que la posibilidad de que el riesgo se concrete? No", preguntó y respondió. "Varios jueces caímos en la misma resolución. Y voy a mantener esos mismos criterios", adelantó y expresó: "Christe no ha recibido una verdadera contención afectiva, es lábil de vínculos familiares y sociales. Es una persona impulsiva y en base a esto no puedo concluir que Christe podrá someterse a una autodisciplina tal como para cumplir una preventiva domiciliaria".Por último resolvió hacer lugar a la solicitud de prórroga de Fiscalía y querella. "Entiendo que el plazo razonable es el que introdujo la querella porque estamos con procesos penales enlentecidos. Lo más razonable es tomar como eje la audiencia de remisión a juicio para volver a revisar la preventiva. Creo que la prórroga podría ser por 60 días o la audiencia de remisión a juicio, lo que se cumpla primero. Hacer lugar a la solicitud de prórroga en la Unidad Penal N° de Paraná por 60 días o la audiencia de remisión a juicio".Christe de 31 años permanece en la cárcel de varones de Paraná desde que ocurrió el hecho. Este viernes siguió la audiencia desde el Juzgado de Ejecución de Penas, ubicado en el predio del establecimiento carcelario.El representante del Ministerio Público Fiscal que dirige la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el feminicidio de María Julieta Riera, consideró necesario que el imputado continúe en la Unidad Penal por otros 45 días. Como en oportunidades anteriores, alegó el peligro de fuga como riesgo real al momento de presupuestar la salida de Christe de la cárcel.Por su parte, la querellante Corina Beisel que representa a la mamá de la joven asesinada durante la madrugada del 30 de abril en el edificio del Instituto del Seguro ubicado en la Peatonal San Martín, entendió necesario solicitar otros 60 días de prisión preventiva para Christe en la Unidad Penal, o hasta que concluya la IPP. La abogada, mamá de una amiga de Julieta Riera, marcó el peligro de fuga y la posibilidad que tiene Christe de coaccionar a testigos mujeres.Las acusaciones pública y privada hicieron sus pedidos de prórroga de la prisión preventiva de Christe. El fiscal Ignacio Aramberry aseveró que la renovación debe ponderarse en torno a verificar si hubo situaciones que modificaron las condiciones sobre las que se estableció en un principio la medida coercitiva. "Si continúan vigentes los riesgos que condujeron al dictado de prisión preventiva y se pide una renovación. En últimas audiencias, su señoría advirtió que podría haber peligro de fuga si no se mantuviera la prisión", dijo y pidió que se valore el "hecho de gravedad" por el cual está imputado Christe: "Un homicidio agravado que prevé una pena de reclusión perpetua".Aramberry señaló que Christe tiene una hermana viviendo en Asunción del Paraguay y que el imputado podría fugarse a ese lugar o a cualquier otro del país. Pidió que se evalúe la actitud posterior de Christe al feminicidio. "No emprendió una acción de salvamento para acceder al lugar donde se hallaba el cuerpo sin vida de María Julieta Riera, fue primero a lo de su mamá, después al abogado y después a la Policía".Subrayó que "continúan vigentes los riesgos". "Insto a que se haga una ponderación al pedido de prórroga de preventiva. Continúan vigente circunstancias que en su momento condujeron a prorrogar la preventiva, no cambiaron".Agregó que "lo que resta de la pesquisa para considerarla cerrada" sin "estudios de anatomía patológica, conclusiones de la pericia psicológica y psiquiátrica; y conclusiones de la pericia en cuanto al recorrido que tuvo el cuerpo de María Julieta Riera en el departamento esa noche, hasta el punto donde fue encontrada".Por su parte, la abogada Corina Beisel instó que la prórroga de la medida sea por 60 días o hasta que concluya la IPP y ocurra la audiencia de remisión de la causa a juicio. "Los motivos por los que se otorgó la preventiva no variaron un ápice: hay peligro de fuga". Acotó sobre la "actitud de borrar mensajes de celulares, entorpecimiento de investigación". "No haber auxiliado a Julieta y dar una explicación inverosímil. Además, Christe no tiene arraigo porque el lazo con la madre y el hijo es endeble y el arraigo está constituido por un complejo de factores valorados en forma conglobante", marcó la abogada.Dijo también que se trata de "una causa compleja porque investigación fue llevada adelante en el contexto de pandemia". "Las partes intentaron que la investigación avance fluidamente. No se realizaron acciones dilatorias del proceso", señaló y por último marcó que "las mujeres entrevistadas aún no se erigieron en carácter de testigo y considero que hay que llegar a esa instancia sin perturbaciones".Los abogados Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros alegaron que las condiciones en las cuales se fundamentó el pedido y posterior prórroga de prisión preventiva, desaparecieron en el contexto actual. Indicaron que el legajo está pronto a concluirse y que el muchacho podría aguardar el juicio oral cumpliendo prisión domiciliaria.Los defensores insistieron en que Christe está en condiciones de aguardar el juicio oral cumpliendo medidas de coerción en su domicilio. Franco Azziani Cánepa cuestionó a las acusaciones porque "fundamentan su pedido en condiciones de hace 60 días". "Las medidas de coerción tienen la posibilidad de ser revisadas porque las condiciones cambian. No escuché argumentos actuales, escuché los mismos argumentos que hace 120 días atrás", se quejó.Aseguró que "hoy el legajo está prácticamente concluido, por lo cual hablar de fuga o entorpecimiento de la investigación es irrisorio". Agregó que hay "tres informes médicos que Fiscalía tuvo como elementos preponderantes para imputar y detener a Christe" y no se corresponderían con la imputación propiamente dicha. "En ninguno el doctor dice lo mismo que la imputación, que indica que Christe sometió a maltrato físico, agresiones sexuales, asfixió y arrojó a Riera del balcón. Creo que procede la excarcelación. Pido que se corra vista a las acusaciones para que respondan eso".Rápidamente, el juez corrigió al defensor porque el planteo que introdujo no era objeto de la audiencia."¿Por qué si existen los riesgos la Fiscalía modifica el plazo pidiendo 45 días de prórroga y no 60?", preguntó el abogado para continuar con su alegato.En tanto, Uzín Olleros habló de supuestas "irregularidades" en el marco de la investigación y acusó "negligencia" de profesionales intervinientes. Reclamó que "no mantengan a nuestro defendido en una unidad penal, ni 60, ni 45, ni 15, ni un día más privado de la libertad". Consideró por último la posibilidad de un "arresto domiciliario" y recordó que la discusión se está dando ante un "Juzgado de Garantías". "Terminen con esta situación de mortificación".La joven María Julieta Riera cayó al vacío desde un departamento ubicado a 19 metros de altura, en el edificio del Instituto del Seguro de Paraná, la madrugada del 30 de abril pasado. La hipótesis acusatoria sostiene que aún estaba con vida cuando fue arrojada. El imputado es quien era su pareja, Jorge Julián Christe. Su defensa argumenta que fue un accidente.Christe, de 31 años, viene cumpliendo con prisión preventiva desde el sábado 2 de mayo. Es en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar qué responsabilidad tendría en el femicidio de María Juliera Riera, de 24 años. La joven murió tras caer, arrojada, del octavo piso del departamento 85 del edificio ubicado en calle San Martín 918, frente a Plaza 1° de Mayo. (Fuente: Análisis)