Detuvieron a dos sujetos por intentar matar y por golpear a sus parejas

Dos hombres fueron detenidos tras sendos hechos enmarcados en el delito de Violencia de género. Uno de ellos pretendió apuñalar a su pareja y el otro, estando alcoholizado, golpeó a la mujer; la primera fue socorrida por policías y la segunda, por los vecinos.Un hombre de 40 años fue detenido por personal policial de la comisaría decimoprimera en el marco de una causa por Violencia de género, Resistencia a la autoridad y Lesiones.Efectivos policiales fueron comisionados por la sala de la División 911 debidos a una situación de Violencia de género en Bajada Grande, y al llegar se entrevistaron con la damnificada, una mujer de 35 años, quien les manifestó que en el interior de su domicilio se encontraba su pareja promoviendo desorden, que la habría golpeado y que no se quería ir.Ante la situación, los uniformados ingresaron al domicilio; fue cuando el sujeto tomó dos cuchillos e intentó apuñalar a su pareja.Según se informó, uno de los policías intercedió para que la mujer no sea lesionada y se trenzó en lucha con el agresor; recibió varios puntazos que provocaron la rotura de la campera provista, pero no resultó lesionado en su humanidad.Finalmente, el agresor fue detenido y trasladado a Alcaldía de Tribunales de Paraná: le secuestraros los dos cuchillos por disposición judicial.En tanto, otro sujeto de 40 años fue detenido por Violencia de género por parte del personal policial de la comisaría decimosegunda.En detalle, alrededor de las 2.40hs de este viernes, el móvil policial fue comisionado a calles López Jordán y Garcilazo por un hecho de violencia de género; presentes en el lugar, los uniformados se entrevistaron con los vecinos que sindicaban a un sujeto como el autor de las lesiones, mientras que la mujer estaba refugiada dentro de un domicilio.Fuentes policiales confirmaron que la víctima informó a los policías que su pareja, quien se encontraba alcoholizado, la había golpeado y fue por eso que solicitó ayuda a los vecinos que salieron a socorrerla.El agresor fue demorado por los efectivos que concurrieron al lugar. Informado a la Fiscal de turno, se ordenó que sea alojado en la Alcaldía, luego de cumplimentara las diligencias de rigor.