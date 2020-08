Siguen los allanamientos por narcotráfico en Concepción del Uruguay

Cuando parecía que no habría nuevos operativos en el marco de la investigación por los allanamientos realizados entre jueves y viernes de la semana pasada en Concepción del Uruguay, durante los cuales se desarticuló el funcionamiento de una importante banda presuntamente dedicada al narcotráfico, que durante la mañana de ayer se realizaron dos nuevas intervenciones entre fuerzas de seguridad que operan en dicha ciudad.De esta manera, agentes de Prefectura y de Policía de Entre Ríos llevaron adelante dos nuevos allanamientos de manera simultánea. Uno de ellos en una vivienda ubicada sobre calle pública, a pocos metros del boulevard Uncal (en inmediaciones al frigorífico Fepasa). Al mismo tiempo, el otro se desarrolló en inmediaciones de Talita, en una precaria construcción sobre la ex ruta 14.Según informaron fuentes de seguridad, en Talita se logró la detención de un hombre que no había podido ser localizado la semana pasada en medio de los allanamientos realizados, se lo notificó de la causa en curso y finalmente recuperó la libertad. Además, en la misma vivienda, las fuerzas de seguridad secuestraron elementos útiles para la investigación.Se trata de la cusa "Herrlein s/Infracción a la Ley 23.737", la cual está bajo la supervisión del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad a cargo de Pablo Seró y ante la Secretaría de Mariano Fornasari.Con estas dos intervenciones, la investigación judicial suma 37 allanamientos entre la noche del jueves 20 de agosto y la mañana de ayer.