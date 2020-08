En moto, casi impacta contra un colectivo: terminó chocando un auto estacionado

El jefe de comisaria primera, Víctor Paunovich

El hecho ocurrió en las primeras horas de la noche de este jueves, en la intersección de calles Santiago del Estero y Laprida de Paraná.Una moto Honda XR Tornado de 250cc, derrapó y terminó su marcha en la vereda. Circulaba por calle Santiago del Estero, pasando Laprida. En ese momento circulaba por el lugar, un colectivo que afortunadamente no llegó a chocar con la moto. No obstante, el rodado de menor porte terminó colisionando contra un auto estacionado, un VW Bora., en diálogo con, aseveró: "A las 19:45 tomamos conocimiento de este hecho. Pudimos corroborar, al llegar al lugar, la velocidad con la que iba la moto. La moto era conducida por un mayor de edad, no iba con acompañantes. Se dirigía por calle Santiago del Estero. Por calle Laprida circulaba un colectivo de la Línea 5. En la esquina hay semáforos. La moto termina impactando contra un VW que se encontraba estacionado por Santiago del Estero".El colectivo transitaba con "entre 10 y quince pasajeros. Afortunadamente no sufrieron lesiones".Dentro del vehículo estacionado "había dos mujeres, mayores de edad, que tampoco sufrieron lesiones", mencionó el funcionario policial.El motociclista "a simple vista tendría un corte en la rodilla y un golpe en el codo, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín para las curaciones de rigor", indicó el jefe de la comisaría 1º"."Según el relato de los choferes no habría habido un impacto directo entre el colectivo y la moto. Eso se corroborará con las pericias que se realicen", aseveró.