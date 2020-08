Prorrogan preventiva del joven que asesinó a su ex pareja durante la cuarentena

El hecho

Huérfanos

Se llevó adelante este miércoles, una audiencia en los Tribunales de La Paz, donde se dispuso prorrogar la prisión preventiva por 45 días a Jonathan Rivero, quien le quitó la vida a Romina Roda el pasado 26 de abril de 2020, siendo el primer femicidio en Entre Ríos durante la cuarentena.Rivero se encuentra en la Unidad Penal Nº1 de la capital entrerriana acusado del femicidio de Romina Roda, quien fue asesinada a puñaladas.Romina Roda, de 23 años, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja Jonatan Rivero, de 20 años, quien se encuentra detenido, desde el momento del crimen. El femicidio ocurrió el domingo 26 de abril a las 8 de la mañana, en una vivienda ubicada en el fondo de la casa de la madre de la víctima, en calle José Mármol s/n° (casi Saavedra) del barrio Feria, en la ciudad de La Paz.La víctima había denunciado a su ex pareja, en 2018 por violencia de género, según indicó el jefe de la Departamental La Paz de Policía, Edgardo Corona. Pese a eso, no contaba con botón antipánico, ni restricción judicial vigente.La pareja tenía en común una pequeña hija de dos años y medio, quien tras el hecho fue hallada llorando por un familiar que vive en una casa lindera. A su vez, el padre de la víctima Javier Roda, precisó que su hija tenía dos nenes más, que ahora quedaron huérfanos.Se trata de uno de 6 años, y otro de 4. Intervino el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para asistir a los chicos que presenciaron el aberrante crimen. Fuente: (Diario La Paz).-