Crimen de docente en Concordia: en qué instancia se encuentra la causa

Marcelo Sigot, el abogado que patrocina a Luis Castillo, acusado de asesinar a la docente concordiense el pasado 29 de junio en su domicilio de calle San Luis al 1023, contó en que instancia se encuentra la causa a casi dos meses de haber ocurrido el crimen.



"Se ha pedido un informe a la escuela Gerardo Yoya para saber si la señora fue profesora de mi asistido", precisó Sigot y remarcó que también "se pidió un informe a una escribanía para saber si Galli había hecho algún tipo de transacción en el último tiempo", además "se solicitó al Banco Central para que informe si en alguna entidad bancaria había efectuado algún tipo de extracción, operación o depósito de dinero", explicó.



Por otra parte, el profesional indicó que "se está a la espera de la pericia del celular que se realizó en la ciudad de Chajari, a través de la Policía Federal, pero aún no está el informe", mientras que el "22 de septiembre, 1, 7 y 14 de octubre, se hará una junta con el equipo técnico respecto de una pericia que yo solicité para mi defendido". Subrayando que "aún no están los resultados del informe de los cotejes de ADN, que se hicieron del levantamiento de muestra en ropa y en el lugar del hecho, para cotejar con la sangre de la víctima".



Juicio abreviado

Ante la consulta sobre la posibilidad de acordar un Juicio Abreviado, Sigot dijo a Diario Río Uruguay que "aún hay un montón de pruebas por producir por parte la Fiscalía y yo también sigo ofreciendo y viendo", por lo que "me parece a dos meses del crimen, que es bastante ligero de solicitar algún tipo de abreviación en el proceso".