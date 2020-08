Enojo de kiosquero asaltado 20 veces: "¿cuándo vamos a parar la inseguridad?"

La palabra del kiosquero

Nicolás es kiosquero en Santa Fe y se hartó de que asaltaran sus comercios. Por eso se descargó en un video contra la delincuencia. "Estoy envenenado. ¿Cuándo mierda vamos a para la inseguridad?" dijo.El comerciante luego declaró al noticiero de Telefé: "Es imposible trabajar así. ¡Tenemos todo en contra! Somos trabajadores, comerciantes, ¡no somos ricos!".La bronca e impotencia del kiosquero se viralizó después que lo volvieran a asaltar. A Nicolás ya lo atacaron muchas veces su negocio en el sur de Santa Fe y no aguanta más. Vive armado pero cree que los delincuentes se le ríen en la cara.En este sentido expresó: "Tengo acumulados 20 robos, 6 en el comercio (de Beltrán) que me robaron el sábado y 14 en el de San Lorenzo", le cuenta a El Noticiero de la Gente (Telefé). "El sábado exploté", reconoció.Nicolás contó que una vez lo asaltaron con arma de fuego, el ladrón fue detenido y le dieron 40 días de prisión. "Parece una burla. Estoy envenenado".Finalmente dijo: "hace rato que estoy armado". Y confesó: nunca la usé, porque nunca se me dio el momento. Pero hoy más que nunca si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, porque esto cansa"."Tengo acumulados 20 robos. Seis en el comercio de Beltrán y 14 en el de San Lorenzo", contó. Y luego, continuó: "El sábado exploté, es muy difícil trabajar. Parece que ellos solos tienen derechos y que los nuestros ni están. Nuestros derechos nunca llegan".A su vez, aseguró que siempre se encuentra a la espera de que un ladrón lo sorprenda y robe su negocio. "Sacás la cuenta de cuándo te va a tocar, porque acá es moneda corriente. A mí cada seis u ocho meses me roban", dijo.Cuando le preguntaron por la detención de los delincuentes, aseguró: "Parece una burla. A uno le dieron cuarenta días. Entró con arma de fuego, amenazó a mi compañero y le dieron cuarenta días".Harto y rendido, apuntó: "Estoy envenenado". Fuente: (Telefé).-