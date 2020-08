Para combatir el delito, ofrecen comprar armas y capacitar a los delincuentes

Una particular movida solidaria se viralizó en las redes sociales. Cansados de los hechos de inseguridad, los vecinos de La Plata decidieron colgar carteles en las calles con la consigna "Acá no llamamos a la policía". Si bien el texto pareciera apuntar a otro tipo de acciones, lo que busca es desarmar a los jóvenes y capacitarlos en oficios.



La iniciativa es organizada por la ONG La Plata Solidaria y busca comprar las armas que se utilizan para robar y además ofrecerles a la personas una alternativa laboral.



"Danos el arma y te pagamos su valor. Te ofrecemos un curso gratuito de capacitación laboral (tatuados, peluquería, reparación de celulares)", dicen los carteles que aparecieron por algunos de los barrios de la capital bonaerense.



Pero la ayuda no se queda sólo en eso; además de la capacitación y el dinero a cambio del arma, la ONG ofrece asistencia alimentaria para toda la familia del ladrón a cambio de que estos ayuden en la preparación de las ollas populares.



"Te damos una oportunidad. Aprovechala. Si seguís así terminás lastimando a alguien, muerto o preso", concluye la propuesta.