Lo asesinaron para robarle la bicicleta: "Se murió en mis brazos", dijo su mujer

"La pandemia tapa todo"

Testimonio de la hermana

Vecinos del barrio

Mariano Figueora fue asesinado a puñaladas cuando le faltaban tres cuadras para llegar a su casa en la localidad bonaerense de Hurlingham. El hombre, empleado de la Regional Oeste de la AFIP, había salido a comprar cigarrillos y fue interceptado por delincuentes que lo mataron para robarle la bicicleta con motor en la que circulaba.El crimen ocurrió este domingo minutos después de las 6 de la mañana y la víctima, de 38 años, tuvo pocas chances de resistir frente a los dos sujetos armados con cuchillos que lo atacaron y le dieron una puñalada mortal en el abdomen. Figueroa agonizaba mientras los ladrones huían del lugar con su "bicimoto", la mochila, la billetera, el celular y hasta el casco que tenía puesto.Pese a estar gravemente herido, el hombre apuñalado logró caminar los metros que le faltaban para llegar a su casa y se desplomó en cuanto le abrieron la puerta. Murió en brazos de su esposa y para cuando llegó la ambulancia una media hora después los médicos ya no pudieron reanimarlo."La pandemia tapa todo. Tenemos que tener seguridad, no solo hay que ocuparse del coronavirus". La familia de Mariano, ante la certeza de que los asesinos son del barrio y el dolor de ver la degradación del lazo social: "Es gente que uno conoce", afirmó."Me dejaron sin nada. Me sacaron todo lo que me quedaba. Mi bebé nació el 9 de mayo y por la pandemia no la pudo ver. Mi hermano me decía: '¿Cuándo podré conocer a mi sobrino? Y eso me lo arrebataron, mi hijo nunca va a conocer a su tío", dijo a Clarín Roxana Figueroa, la hermana del hombre asesinado.Tras las detenciones, la mujer afirmó: "Encima tenemos que decir que tuvimos suerte. Porque la Policía y la fiscalía actuaron rapidísimo y tuvimos buenos resultados. Ahora lo que yo quiero es confiar en la Justicia y que no los larguen, porque no pueden destrozar a otra familia como destrozaron la nuestra". La causa es investigada por el fiscal Pablo Ravizzini, de la UFI N° 7 de Morón.Los sospechosos, que serían tío y sobrino, quedaron registrados en una cámara de seguridad y horas después fueron localizados circulando en el vehículo robado por la calle Solís en el límite del Arroyo Morón. Hubo una persecución y la policía los atrapó en una casa donde buscaron refugio.Según Télam, fue en la comisaría 1° de Hurlingham que los testigos declararon que estas dos personas estaban en el festejo de cumpleaños y que "habían escapado de la casa cuando ingresaron los policías, al saltar por los techos de las viviendas linderas".Poco antes, habían salido a comprar algo para tomar pero al regresar "dijeron que habían bardeado y contaban dinero en efectivo", relataron. Eran vecinos del barrio que vivían a pocas cuadras de la escena del crimen.Días atrás, mataron a un vecino durante una entradera. El hombre salió a defender a su pareja, Mónica Massaroti, del ataque de dos motochorros y fue ejecutado. Se llamaba Jorge Ribas, tenía 59 años, y murió en el acto.