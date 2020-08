En la trágica muerte de tres personas que se hundieron en una camioneta en una cava que está cerca de la laguna Setúbal en Colastiné Norte, hay una historia de mucho valor y coraje: la del ciclista que se tiró al agua para rescatar a una adolescente de 14 años, que logró salir del vehículo pero se estaba ahogando.En una entrevista con, el ciclista contó que estaba por comenzar a pedalear en el terraplén -junto a un amigo- cuando escuchó los gritos de auxilio. "Escuchamos a un muchacho que gritaba desesperado y cuando llego veo a una chica en el agua. Me saqué la ropa, me tiré y la traje para la costa", relató. Enseguida, el joven le dijo que había más personas en el agua."Gritaba Papi, Papi, Papi. Me volví a meter varias veces pero no se veía la camioneta y la verdad que es muy profundo: ni siquiera la toqué con los pies", aseguró el ciclista, que prefirió permanecer anónimo ante la consulta.La ubicación de la cava donde se produjo la tragedia, está cercana a la laguna Setúbal.Mientras esperaban a la policía, el muchacho le contó lo que había pasado. "Estaban cargando agua en uno tachos porque son ladrilleros. La camioneta la sostenían con unos tacones de madera, pero se desplazaron y terminó el vehículo en el agua con toda la gente dentro", explicó.En la cava murieron ahogados un hombre de 77 años, una mujer de 46 y un niño de 11 años.

Así retiraban la camioneta: