Notificaron a 33 personas que participaban de reunión social en un domicilio

Una nueva reunión social, que están prohibidas por decreto nacional, demandó la intervención de la policía provincial. Esta vez, la celebración se realizaba en un domicilio particular de la ciudad de San José de Feliciano, el único departamento entrerriano que no tiene casos de coronavirus hasta el momento.Según indicaron fuentes policiales, a alrededor de las cuatro de este domingo, llegaron a una vivienda particular ubicada en Boulevard Valdez, donde se realizaba una reunión social.En el lugar, se constató que un total de treinta y tres personas, participaban de la fiesta, lo cual está prohibido por disposiciones enmarcadas en Decretos de Necesidad y Urgencia surgidos con relación al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, a efectos de evitar la propagación del virus COVID-19.Como consecuencia de la violación de la disposición nacional, el personal policial, identificó a los participantes de la reunión social. Además, se puso en conocimiento a las autoridades judiciales pertinentes, es decir, al Fiscal en Turno del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. También se procedió a labrar las actas de estilo, por lo que los concurrentes a la reunión, quedaron supeditados a la causa.