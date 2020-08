La Policía provincial tiene 32 casos de Coronavirus y hay 200 efectivos aislados

La situación en Robos y Hurtos

En comisarías

Gualeguaychú y Nogoyá

Trabajo sin resentir

Asados y reuniones

Los policías están entre los trabajadores con mayor exposición al contagio de Covid-19, junto al personal de Salud y otros sectores cuyas labores implican en contacto con muchas personas desconocidas. Desde el inicio de la pandemia, se registraron 32 casos positivos de coronavirus entre efectivos de la Policía de Entre Ríos, de los cuales hay dos que están activos, que posiblemente aumentarán teniendo en cuenta que han varios que están a la espera de los resultados de hisopados con síntomas claros de la enfermedad. Asimismo, de estas cifras oficiales surge que hubo unos 200 uniformados aislados por contacto estrecho con policías u otras personas contagiadas.Los últimos casos sucedieron en la División Robos y Hurtos, cuyo personal fue aislado y la sede fue desinfectada. Se trata de 40 policías que trabajan sin horarios de guardias definidas, por lo que el cruce de todo el personal en las diferentes tareas implicó separar a todos. Tienen siete casos positivos (cuatro confirmados y tres con contacto directo y síntomas, que los dieron como tal pero están a la espera del resultado del análisis).Según el relevamiento realizado por, otras sedes policiales de Paraná que debieron ser desinfectadas fueron la de Bomberos y la comisaría 12°. En el cuartel de los Zapadores de calle Alejandro Carbó hubo una persona que estuvo trabajando con síntomas, y a fines de julio en la dependencia de la esquina de calles Mario Monti y Lola Mora por tres policías con hisopados positivos. En este caso, aislaron a toda la guardia y cerraron la comisaría por 24 horas para su desinfección.No descarta que sean más las dependencias y áreas policiales afectadas por la circulación del virus, lo que se irá confirmando con el correr de estos días.También por aquellos días se debió proceder de igual modo en Gualeguaychú por un caso positivo en la comisaría octava, donde aislaron a la guardia. En tanto, hace dos semanas fueron aislados 18 funcionarios policiales en Nogoyá luego de que el subcomisario a cargo de la comisaría e Minoridad y Violencia Familiar de la ciudad se contagiara de Covid-19.Según señalaron autoridades policiales, el trabajo en cada lugar no se ve resentido ya que relevan al personal aislado con el de otras áreas. Cuando se trata de atención en comisarías, por ejemplo, esto no parece ser un inconveniente, máxime cuando se trata de una fuerza con 12.000 integrantes, cifra muy superior a la recomendada por las Naciones Unidas.En otras dependencias como las de Investigaciones o, en caso de suceder, Criminalística, por ejemplo, se trata de policías que por la particularidad de su labor no podría ser fácilmente reemplazada.Pese a la exposición del personal policial en sus tareas diarias, en la Jefatura central consideran que los contagios se han producido principalmente en asados y reuniones familiares, publicóPara prevenir, se indicó que no se realizan hisopados regularmente, sino que se trabaja con protocolo general de salud, de distancia e higiene personal tras finalizar cada jornada.