Les robaron y agradeció al ladrón por no llevarse "la vida mi hermana"

Soledad y Gastón son dos hermanos oriundos de La Plata que atienden dos locales de venta de ropa deportiva sobre la Calle 12.Hace unos días, Soledad estaba pronta a cerrar su local cuando un hombre ingresó haciéndose pasar por cliente y la apuntó con un arma. Se llevó la poca recaudación del día.Ante esta situación, su hermano decidió escribir una carta para agradecerle al delincuente que su hermana siga con vida. El mensaje se hizo viral en redes sociales."Esperé un día para digerir el hecho que vivimos. Y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso. No me queda otra que agradecerte por sólo robar y no llevarte la vida de mi hermana. Hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella", escribió el hombre.Y continuó: "Ella puede ver a su familia y sobrinos por más que anoche sufrió el típico trauma. Hoy se despertó y pudo desayunar. ¿Cuántas personas no tienen este final feliz? ¿Cuántas personas se despiertan con su familiar hecho pancarta? ¿De quién es la culpa de 'el ladrón? ¿Su entorno? ¿El Estado? ¿La droga? ¿El hambre? ¿Mía? ¿De mi hermana? ¿El COVID-19? ¿De quién?".Gastón habló con el sitio Cadena 3 y recalcó que esperó un tiempo prudencial para "no hablar en caliente"."Traté de ser consecuente. Dejé pasar un día para no hablar en caliente porque después decís cosas que te arrepentís. Pensé cada palabra y que no suene como algo trillado. Necesitaba hacer algo para que el mensaje llegue", contó.Finalmente, hizo una reflexión sobre la situación e indicó que en estas situaciones "uno no sabe por qué suceden"."Tampoco sé si tiene que ver la droga, la delincuencia, lo que pasó esa persona en la infancia, si lo hace por lo que le gusta, si es culpa del Gobierno, de mi hermana. Uno no sabe ya por qué. Si tiene que ver con el Covid-19, uno no sabe y no sabés a quien reclamar", culminó.