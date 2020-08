Horror: Mató a golpes a jubilada y quemó el cuerpo para ocultar rastros

Un joven de 22 años fue detenido hoy acusado de haber incendiado la casa de una jubilada de 80 años, que fue hallada muerta en su interior, y se investiga si se trató de un hecho intencional para cometer un robo, en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron hoy fuentes policiales.



El detenido, que realizaba trabajos de pintura en el barrio, fue identificado por los investigadores como Brandon Galeano, alias "Titi", quien fue localizado en una vivienda situada en Colon 4182, de esa localidad.



"Me mandé la cagada del año", le había confesado el joven a su madre, quien se comunicó con la policía para acordar su entrega, agregaron los voceros.



Galeano será indagado en las próximas horas por la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada en Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín.



La fiscal aguarda el resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de la jubilada Roxana Gómez, con el fin de determinar si su muerte fue debido al incendio o si había sido atacada previamente.



Una de las hipótesis de la pesquisa es que la mujer fue víctima de un asalto y que, en ese marco, fue asesinada.



El hecho ocurrió ayer, cerca de las 11, en una casa situada en la calle Luis Domínguez 4242, entre Padre Ustarro y Defensa, a metros de la ruta 24, en el barrio San Gabriel, de José C. Paz, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires.



Según los informantes, el detenido es un joven que hacía trabajos de pintura en la casa de la víctima y un vecino lo habría visto llegar a la vivienda con un bidón de nafta.



Fuentes judiciales informaron a Télam que un llamado al 911 alertó sobre un incendio en el inmueble y personal de Bomberos arribó al lugar para apagar las llamas que se habían iniciado en dos habitaciones.



Tras extinguir el fuego, la Policía halló fallecida a la víctima, quien presentaba varias quemaduras en su cuerpo.



Esta mañana, uno de los hijos de la jubilada, identificado como Mario Ávila, confirmó a la prensa que el detenido realizaba tareas de pintura en la casa de su madre y que " fue el último que la vio con vida".



"Era un muchacho conocido en el barrio y realizaba trabajos de pintura. Nunca íbamos a imaginar lo que pasó. Mi madre era muy desconfiada", agregó.



Para Mario, seguramente fue un hecho "premeditado", ya que el sospechoso fue visto ayer a la mañana, cerca de las 9.30, "con un bidón de nafta fuera de la casa" y le pidió a una familia que cuidaba a su madre "que se comunique con ella para que le abra" la puerta, agregó.



El hijo de la víctima manifestó que su mamá les respondió que "le iba a abrir porque quería que le hiciera unas cositas para arreglar la casa".



Mario cree que el agresor cometió el crimen por que su madre "no se iba a dejar robar así nomás".