Gendarme será juzgado por balear a joven que resistió allanamiento en Paraná

Causa por narcotráfico

Le arrojó un ventilador

Disparos accidentales

Peligro inminente

"No gatillé"

Falta de cuidado

Accionar imprudente

En el marco de una veintena de allanamientos realizados en Paraná, uno de los procedimientos terminó con un joven herido de bala y un gendarme detenido. El uniformado fue procesado por un proceder imprudente con su arma de fuego, recientemente le rechazaron la apelación a su defensor por lo cual será enviado a juicio.El hecho sucedió poco antes del amanecer del 5 de octubre de 2018, en una vivienda de calle 1.284 del barrio Cáritas. Esta zona de Bajada Grande, así como los barrios Capibá y Villa Mabel, fueron escenarios de allanamientos de Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía Federal en el marco de una causa por narcotráfico tramitada en el Juzgado Federal de Paraná, donde se investigaba a vendedores y organizadores del negocio ilícito, como un famoso e intocable narco de la zona del Club Palermo.Según se pudo reconstruir a partir de los testimonios de quienes presenciaron ese episodio, cuando los gendarmes irrumpieron en la vivienda, el sargento R.V. del Escuadrón Núcleo de Gendarmería Nacional, forcejeó con A.N.J., quien le había arrojado un ventilador. En esa acción, el efectivo de la fuerza federal sacó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros y baleó al joven dos veces, en el hombro y en el lado derecho del tórax.Según la imputación, los disparos fueron accidentales como consecuencia de la pelea, pero se remarcó que la pistola estaba sin el seguro que podría haber evitado las detonaciones.La víctima sufrió lesiones leves y se recuperó al poco tiempo, mientras que el gendarme quedó con una causa en su contra. Al principio fue denunciado por abuso de autoridad y violando los deberes de funcionario público. Terminó procesado por Lesiones leves imprudentes, por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos.En la Cámara Federal de Apelaciones se discutió el procesamiento a partir de varios planteos efectuados por el defensor público oficial Alejandro Castelli. Entre otros puntos, cuestionó el delito endilgado a R.V., al argumentar que el gendarme en todo momento, actuó conforme su rol de funcionario público y los protocolos de actuación, pero además porque el resultado acontece por la conducta de la víctima.Además, subrayó que en las investigaciones preliminares la fuerza de seguridad verificó el uso de armas de fuego por parte de los investigados, por lo cual el registro domiciliario era de mediana o alta complejidad y que por ello, ante la existencia cierta de peligro inminente contra la vida o integridad propia o de terceros, R.V. preparó su arma para utilizarla.No obstante, el gendarme aseguró: "Nunca gatillé". Por esto, el defensor refirió que el joven baleado no sólo resistió el allanamiento por intermedio de la violencia, sino que continuó su resistencia en el piso al forcejear con el gendarme y, producto de ese forcejeo, la pistola se accionó.Por su parte, el fiscal general Ricardo Álvarez consideró correcto el procesamiento. Destacó que tanto la pericia efectuada sobre el arma como lo manifestado por R.V. en su indagatoria permite sostener como correcta la hipótesis de la falta de cuidado en la seguridad de su arma.En este sentido, citó la resolución del procesamiento del juez federal: "De momento, parece fuera de toda chance dubitativa el asegurar que un individuo, reportado ante una fuerza de seguridad federal, con experiencia suficiente no puede permitirse el protagonizar esos 'descuidos'. Si no se poseyera esa experiencia, pues entonces no debiera intervenir en el marco de sucesos de extremo riesgo manipulando armas de fuego que controla, verificándose así una imprudencia por asunción o emprendimiento".Los camaristas Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, rechazaron el recurso de la defensa y confirmaron el procesamiento. No hicieron lugar a las nulidades planteadas y sostuvieron que lo demás debería ser analizado en el juicio.Avalaron la teoría del accionar imprudente del gendarme que baleó al joven en el barrio Cáritas, por lo que ahora resta esperar si la causa será elevada a juicio. Fuente: (Uno).-