Allanamientos por narcotráfico: Incautaron droga, armas y dinero

En medio de un fuerte hermetismo, fuerzas de seguridad trabajaron de manera conjunta durante la noche de este jueves y la madrugada de hoy, debido a múltiples y simultáneos allanamientos realizados en diferentes zonas de Concepción de Uruguay, debido a una larga investigación que se venía llevando adelante para intentar desbaratar una organización presuntamente dedicada al narcotráfico. Incautaron droga, armas y dinero.



Según el diario La Calle, en una tarea conjunta entre integrantes de Prefectura Nacional, uniformados de la Policía Federal y agentes de la Policía de Entre Ríos, habría sido detenido el líder de la organización, presunto dueño de una agencia de remises que tiene la base en boulevard Montoneras, a pocos metros de su intersección con calle Sarmiento, pegado a una verdulería y frente a un reconocido supermercado.



El dueño de la remisería y presunto líder, habría intentado escapar de las fuerzas de seguridad, instantes antes de que estas lleguen hasta su domicilio en calle Almafuerte, a pocos metros del boulevard Montoneras y a menos de dos cuadras de la base de la remisería.

El presunto cabecilla habría sido sorprendido por agentes de prefectura en la esquina de calle Sarmiento y Enrique Gasc. Lo retuvieron en el lugar y finalmente lo trasladaron en una camioneta de prefectura minutos después de su captura.



Existen versiones de que esta organización sería una de las más importantes que opera en la ciudad, por lo cual todavía no se conocía la cantidad de detenidos y cuánta droga encontraron en las viviendas requisadas, datos que empezarán a surgir en las primeras horas de este viernes.



Aparentemente la organización era vigilada desde 2017 por pedido del juez federal Pablo Seró, quien en principio llevó adelante las investigaciones con agentes de prefectura, a fines de 2019 habrían sumado a la Policía Federal y en los primeros meses de este años hicieron parte del caso a la policía de Entre Ríos.



Una vez que la justicia creyó tener todos los elementos necesarios para desarticular el funcionamiento de esta banda, el juez Seró firmó la orden necesaria para darle fin a las actividades delictivas de quienes integraban la organización. Quizás el allanamiento más visible para los uruguayenses ocurrió cerca de las 19 horas de ayer, en una peluquería ubicada en calle 3 de Febrero, entre San Martín y Alberdi, a pocos metros de plaza Francisco Ramírez. Hasta allí llegaron agentes de Policía Federal, quienes sorprendieron al dueño de este comercio y a un remisero en una presunta entrega de droga para ser distribuida.



Testigos ocasionales de este allanamiento céntrico contaron que todo sucedió muy rápido: frenó un remís frente a la peluquería, salió el dueño del comercio y los policías actuaron rápido; reduciendo al conductor y al peluquero. Ambos fueron esposados en el piso y luego trasladados a un lugar determinado por la justicia, que hasta el momento no fue informado. Resulta extraño que a pocos metros de la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos, una persona se animara a montar un comercio como pantalla para en realidad dedicarse a la distribución de drogas.



Personas que tenían un contacto habitual con el peluquero de unos 35 años aproximadamente, relataron que se trataba de una persona en apariencia normal, buen vecino, saludaba a todos y jamás tuvo problema con nadie: "De golpe vimos que la cuadra se llenó de policías, pararon un remís que venía circulando, hicieron bajar al conductor y los tiraron a los dos al piso. Los policías estaban fuertemente armados y los detenidos no opusieron resistencia alguna. Todavía no lo puedo creer. Para mí era un pibe normal, buen vecino y correcto en todo", relató una persona que trabaja diariamente en la cuadra y que prefirió mantener su identidad en reserva.



Por otro lado, pero en el marco de la misma investigación, prefectura realizaba allanamientos en una vivienda ubicada a pocos metros de la esquina de calles Pablo Lorentz y República del Líbano.



Además se conoció que al mismo tiempo que se realizaban los allanamientos en Concepción del Uruguay, agentes de seguridad realizaban procedimientos en diferentes zonas de la ciudad de Colón, aunque no trascendió su hubo detenido o si se pudo incautar elementos relacionados a la investigación.