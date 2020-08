Buscaban a una adolescente, la hallaron en una casa y detuvieron a un joven

Momentos de tensión rodearon el hallazgo de una chica que estaba siendo buscada por su familia y la Policía. La situación fue disuadida por los efectivos, que resultaron agredidos, derivando ello en una detención e inicio de un Legajo Penal por el supuesto delito de Resistencia a la autoridad y Lesiones en la persona de funcionarios policiales.



El jefe de Comisaría Libertador San Martín, Fabián Carrasco, informó que "a las 1:45, una dotación se hizo presente en un domicilio de la ciudad, entrevistándose con la propietaria de un inmueble, quien dio cuenta de la ausencia de su hija menor de edad, a quien estaba buscando y por ciertos indicios, presumía que se encontraba en cercanías a la casa. La mamá sentó sus sospechas en un sujeto radicado en proximidad, a quien se le hizo saber del pedido de localización, consultándole algún dato que pudiera aportar, a lo cual éste se negó a tener conocimiento alguno. Sin embargo, producto del estado de ansiedad, la señora ingresó y ubicó en el interior a su hija".



El procedimiento no sólo se vio entorpecido por los dichos del joven, sino que "el morador intentó impedir el ingreso de la madre con acciones y ademanes agresivos, al tiempo que inmediatamente comenzó a forcejear con el funcionario policial que lo estaba entrevistando, golpeándolo y vociferando improperios", dijo el funcionario a cargo de la dependencia. La conducta propició que sea reducido y puesto a disposición de la Fiscalía en Turno de Diamante, desde donde se ordenó su traslado a la Jefatura Departamental Diamante, quedando sujeto a las actuaciones instruidas.



"En tanto, la señora no resultó lesionada y su hija menor de edad pudo ser restituida, encontrándose en buenas condiciones de salud", aseveró Carrasco a FM Estación Plus de Crespo.